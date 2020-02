Sciacca, tragedia al carnevale: morto bimbo di 4 anni/ Fatale la caduta da un carro

Tragedia a Sciacca, durante il carnevale: un bimbo di soli 4 anni è morto. La vittima, come riferito da numerosi organi di informazione online, fra cui Leggo.it e TgCom24.it, si chiamava Salvatore Sclafani, ed è purtroppo deceduto dopo essere caduto da uno dei carri allegorici della grande sfilata che si tiene ogni anno nel noto comune in provincia di Agrigento. In base a quanto emerso dopo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, pare che il bimbo sia stato messo sul carro che era fermo. Peccato però che appena l’uomo alla guida del trattore abbia acceso il mezzo, il carro si sia di conseguenza spostato facendo perdere l’equilibrio al piccolo; questi è quindi caduto a terra, sbattendo violentemente la testa sull’asfalto. Il bimbo di 4 anni è apparso fin da subito in condizioni disperate: immediato l’intervento degli uomini del 118 presenti in zona, ma subito dopo l’arrivo in ospedale è deceduto a causa del gravissimo trauma riportato.

SCIACCA, TRAGEDIA AL CARNEVALE: L’ANNO SCORSO UN EPISODIO IDENTICO A BOLOGNA

Come riferisce Leggo, il bimbo era stato messo sul carro «Volere volare», dell’associazione «E ora li femmi tu». A posizionarlo era stato il padre, che voleva scattare qualche foto al suo piccolo, in ricordo di quel giorno. Il bimbo è stato trasportato presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove, oltre a i famigliari del piccolo, si è recato anche il sindaco della cittadina siciliana, Francesca Valenti, che ha commentato: “Siamo tutti sconvolti, è una tragedia che ci coinvolge, siamo vicini alla famiglia”. Immediatamente annullata la manifestazione, mentre la procura locale ha aperto un’inchiesta, e le indagini sono state affidate alla polizia. La tragedia di ieri in Sicilia appare purtroppo molto simile a quanto avvenuto l’anno scorso di questi tempi a Bologna: il 5 marzo di un anno fa un piccolo di due anni e mezzo morì durante una sfilata, cadendo da un carro. La procura apri anche in quel caso un’inchiesta, in cui venne iscritta sul registro degli indagati anche la madre della vittima, per imprudenza e disattenzione.

