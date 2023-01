Sciarada/ Su Rete 4 il film con Cary Grant e Audrey Hepburn

Sciarada, film di Rete 4 diretto da Stanley Donen

Sciarada riempie fascia pomeridiana di oggi, venerdì 20 gennaio 2023, su Rete 4 a partire dalle ore 16.35. Il film è stato realizzato in America nel 1963 per la regia di Stanley Donen. La trama trae ispirazione da una storia dello scrittore Peter Stone dal titolo “The unsuspecting wife” edita nel 1961. I protagonisti principali sono due icone del cinema americano, ovvero Cary Grant e Audrey Hepburn.

Nel cast figurano anche altri grandi attori come Walter Matthau, James Cobur e George Harris Kennedy. Entrambi i due protagonisti, Audrey Hepburn e Cary Grant, hanno ricevuto una candidatura al “Golden Globe” come “migliore attrice e miglior attore in un film commedia”. Già nel 1957 la Hepburn è stata diretta dal regista Stanley Donen che la volle al fianco di Fred Astaire nel film commedia-musicale “Cenerentola a Parigi”. Nel 1957 Donen ha nuovamente diretto la famosa attrice nel film commedia-drammatico “Due per la strada” che in lingua originale è “Two for the Road”.

Sciarada, la trama del film

Leggiamo la trama di Sciarada. La bella americana Regina “Reggie” Lampert, dopo una breve vacanza in Italia, fa ritorno nella sua casa di Parigi. Trova ad attenderla l’ispettore Grandpierre che la invita a seguirlo in commissariato. Reggie viene a sapere che qualcuno ha ucciso suo marito spingendolo giù dal treno in cui viaggiava, l’uomo aveva con sé 250.000 dollari ricavati dalla vendita dei beni che si trovavano in casa. La polizia pensa che lei sia complice del marito. Quando ritorna nel suo appartamento trova un uomo che ha incontrato in vacanza, Peter Joshua. Questi le dice di sapere tutto quanto è successo e le offre il suo aiuto. Intanto la donna, invitata dall’ambasciata americana, viene informata circa la provenienza del danaro che il marito aveva con sè. Durante la guerra l’uomo, aiuitato da tre amici, ha sottratto 250mila dollari alla resistenza francese. Charles riesce a raggirare i tre complici e si appropria del danaro.

Reggie scopre che Peter Joshua in realtà è Alexander Dyle, fratello di Carson, che aveva preso parte anche lui del furto. Un altro complice, Scobie, viene trovato morto proprio nell’appartamento di Alexander. Reggie non si fida più di “Joshua” anche perchè viene a sapere che Carson non ha fratelli; a questo punto Alexander spiega a Regina che in realtà è un abile ladro professionista e che il suo vero nome è Adam Canfield. La donna viene informata della scomparsa dell’agenda che il marito aveva sempre nella borsa. Reggie si ricorda di un appuntamento che suo marito Charles aveva agli Champs-Élysées; insieme ad Adam si reca sul posto e incontra un’amica che, a suo dire, si trovava lì con suo figlio che voleva vendere dei francobolli.

I due intuiscono che i soldi erano serviti per comprare francobolli rari, prima utilizzati su una lettera, poi regalati e finiti al mercatino. Regina riesce a ritrovare i francobolli, subito dopo viene informata circa la morte di Tex, un altro complici del marito, ma prima di morire l’uomo era riuscito a scrivere “Doyle” ben visibile sul pavimento. Convinta della reponsabilità di Adam circa la morte dei complici del marito, Reggie si reca dal funzionario della CIA e scopre che si tratta di Carson Dyle. La donna è in pericolo e sarà proprio Canfield a salvarla e ad uccidere Carson. Dopo qualche giorno Reggie consegna i francobolli al ministero del tesoro e viene a sapere che il vero nome di Adam è Brian Cruikshank ed è un dirigente del dipartimento incaricato di recuperare i 250mila dollari. Adesso che è stata fatta chiarezza, Brian e Regina possono finalmente pensare all’amore.











