SCIENZA&LIBRI/ Cometario, Nuvolario, Ondario

Nomos è un editore specializzato in libri illustrati (libri d’arte e cataloghi di mostre) che da qualche anno pubblica anche per i bambini. Nel 2022 ha pubblicato una «trilogia» di album dedicati a fenomeni fisici del mondo in cui viviamo: nuvole, onde, comete.

Scritti dagli stessi autori, Sarah Zambello i testi e Susy Zanella le illustrazioni, i libri sono strutturati con criteri analoghi. Non solo hanno tutti lo stesso ampio formato (22×29) e hanno tutti 80 pagine, ma tutti si aprono con alcuni capitoli introduttivi, considerazioni scientifiche su doppia pagina (che cosa sono le nuvole, che cosa sono le comete ..) che preparano la trattazione dettagliata che occupa la maggior parte delle pagine: il catalogo delle comete, l’atlante delle nuvole e i movimenti del mare. Si potrebbe dire che il «cuore» dei libri è la classificazione, sicuramente presentata in modo suggestivo attraverso le illustrazioni e i brevi testi che le corredano. Le numerosissime informazioni scientifiche sono verificate da istituzioni autorevoli: l’INAF per le comete, il Centro Geofisico Prealpino del Campo dei Fiori per le nuvole e l’Università di Genova per le onde.

In tutti i volumi, alla fine si trova un utile Glossario a cui seguono le Note e le Fonti o la Bibliografia relative alle citazioni o a riferimenti che compaiono nei testi.

Sfogliando Cometario, Catalogo delle grandi comete come recita il sottotitolo, si ha subito la percezione di avere a che fare con un testo preciso, molto curato. Sono presenti immagini e spiegazioni per distinguere le comete dagli altri oggetti celesti, la descrizione scientifica di cosa si intende per cometa, il continuo richiamo ai vari passaggi nella storia e alle credenze generate dalla vista di una cometa. Anche la storia delle comete è spiegata in modo comprensibile: il viaggio ha origine nella Nube di Oort, da lì c’è tutto un gioco perfetto di equilibri, la cui rottura porta a nuove orbite che le permettono di entrare nel Sistema Solare. A quel punto chi la individua le dà il nome, e il testo offre la possibilità di comprendere con quali criteri vengono nominate, come vengono misurate. Segue un elenco preciso che ne descrive le caratteristiche, corredato da una scheda tecnica e da un disegno di pregio che ne descrive le caratteristiche. Per ogni cometa è dato il nome, la forma dell’orbita, la massima magnitudine apparente, la data della scoperta, il nome dello scopritore e notizie storiche o curiosità sui suoi passaggi. Insomma, una grande quantità di informazioni specialistiche.

Il testo è senz’altro di piacevole lettura per chi è appassionato, ma è utile anche per un insegnante che voglia approfondire l’argomento in classe, poiché permette di portare ai propri alunni informazioni precise, con le dovute accortezze relativamente all’età dei bambini.

Nuvolario, Atlante delle nuvole, è probabilmente dedicato a chi, piccolo o adulto, guarda il cielo con curiosità. E, d’altra parte, chi lo sfoglia si rende conto di quanto bella e complessa è la realtà e può avere indicazioni per osservare il mondo della natura con più consapevolezza. Cosa sono le nuvole, come si formano, come si mettono in ordine, che varietà di nuvole esistono sono i temi delle quattro doppie pagine che introducono l’atlante vero e proprio. A seguire le nuvole sono suddivise in 10 generi: da cirri, cirrostrati … fino a cumulonembi. Per ogni genere vengono dati abbreviazione, simboli internazionali, caratteristiche, costituzione fisica. indicazioni meteorologiche e rappresentazioni sintetiche che poi vengono dettagliate nelle pagine seguenti dedicate alle specie. Una nota particolare meritano le illustrazioni che hanno la nitidezza delle fotografie. Insomma un libro che sarebbe da tenere sottomano per riconoscere e dare un nome alle nuvole che possiamo osservare guardando in alto.

Ondario I movimenti del mare è il volume in cui le immagini sono più «fantasiose». e rimandano a suggestioni letterarie o pittoriche o architettoniche. La parte più «scientifica» sembra relegata ai ben sette capitoli introduttivi, un mini trattato di oceanografia che parte dalle origini della Terra e arriva, dopo 18 pagine, a definire cosa è un’onda senza peraltro chiarire, in questa pagina, come si origina. A seguire le onde vengono classificate in due sezioni. La scala di Douglas e il mare vivo, riferita al moto ondoso generato dal vento che soffia in una particolare zona di mare, illustra il mare calmo, quasi calmo, mosso ….. tempestoso indicando i simboli con cui si trova sulle carte e l’altezza delle onde; in ogni pagina testi e citazioni letterarie.

Dalla pagina 45 sono rappresentate le onde di mare morto (in una zona in cui ha soffiato vento molto forte) anche qui classificate con la scala di Douglas in base alla lunghezza e all’altezza. Si parte dalla condizione di «assenza di onde morte» e si arriva alla «onda confusa» (pagina 65). Prima del Glossario alle pagine 74-75 sono inserite quattro doppie pagine di dettagli «tecnici» su fenomeni che possono modificare l’andamento del moto ondoso come la rifrazione, lo shoaling, il frangimento e, infine, alle pagine 72-73 viene spiegato come si può misurare l’altezza dell’onda. In sintesi, questo libro è molto suggestivo, ma non sembra facilmente utilizzabile dai ragazzi in età scolare.

