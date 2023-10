SOMMARIO/ N° 85 – Settembre 2023 – Riscoprire l’insegnamento

Ci auguriamo, come docenti il cui insegnamento è rivolto alla soggettività dei nostri studenti, che a un certo punto essi si rivolgano a noi e riconoscano che quanto inizialmente sembrava […] un atto di potere ha in realtà contribuito alla loro esistenza adulta nel e con il mondo, alla loro soggettività adulta.

Solo quando avviene questo cambio di prospettiva possiamo dire che il potere – che è sempre monologico e unidirezionale – si è trasformato in autorità – che è sempre dialogica e relazionale. Ma non sappiamo mai né se né quando un tale ritorno potrebbe aver luogo: potrebbe succedere anche molto tempo dopo che lo studente è uscito dalla nostra vista e dalla nostra vita (professionale).

Qualsiasi insegnamento mirato alla soggettività dello studente è, prima di tutto, rischioso: i sui esiti sono imprevedibili. Ma è anche rischioso perché come insegnanti rischiamo noi stessi […]. Ma questo non deve impedirci di correre il rischio, perché senza di esso non esisterebbe neanche l’educazione. [Gert J. J. Biesta, Riscoprire l’insegnamento, Raffaello Cortina Editore, 2022]

SOMMARIO/ N° 84 – Maggio 2023 – Conoscere, comprendere, spiegare il mondo



EDITORIALE

di Mario Gargantini

SCIENZAinATTO

Dentro il cervello dell’uomo. La nuova frontiera delle neurotecnologie

di Vittorio A. Sironi

SCIENZAinDIRETTA

Il caso Oppenheimer

di Lorenzo Mazzoni

SCIENZA&STORIA

Attualità di Pascal

di Luca Arcangeli

Nikola Tesla: uno scienziato geniale

di Sergio Musazzi

SCIENZ@SCUOLA

STEM Environmental Education: un percorso di formazione al SEB 2023

di Marina Minoli

Tra umanesimo e scienza: l’evoluzione del giardino nella storia

di Angela Comenale Pinto

Dal macroscopico al microscopico. Un dialogo pluridisciplinare sull’entropia

di Roberto Bresciani e Giuditta Formenti

Uno sguardo sul reale: i bombici del gelso

di Elena Gallicani

L’angolo di Zio Albert – Primi passi nella Fisica

Quando gli oggetti si urtano

di Sergio Musazzi

SCIENZA&LIBRI

Riscoprire l’insegnamento

di Gert J.J. Biesta – Recensione di Maria Elisa Bergamaschini

Piero della Francesca matematico

di Enrico Gamba e Vico Montebelli – Recensione di Mario Gargantini

Progettare l’outdoor education nella scuola secondaria

a cura di Pier Paolo Traversari e Andrea Porcarelli – Recensione di Maria Cristina Speciani

Il Genio dei semi. Nikolaj Vavilov, pioniere della biodiversità

di Peter Pringle – Recensione di Gianluca Visconti

Clima 2050. La matematica e la fisica per il futuro del sistema Terra

di Annalisa Cherchi e Susanna Corti– Recensione di Renzo Gorla

Cometario – Nuvolario – Ondario

di Sarah Zambello e Susy Zanella – Recensione di Maria Cristina Speciani

