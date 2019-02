SUPERLUNA, MARTEDÌ 19 FEBBRAIO/ Cos’è, quando e come vederla

Il 19 febbraio sera avete impegni? Spostateli. Avete l’occasione di gustarvi uno spettacolo della natura: la Superluna. Un termine non scientifico ma che rende a meraviglia l’idea di ciò che ci attende: una Luna “straordinaria”, più grande del normale e per questo imperdibile. A cos’è dovuto questo fenomeno? E’ presto detto: il nostro satellite percorre intorno alla Terra un’orbita molto schiacciata, toccando ogni mese la distanza minima, che prende il nome di perigeo e quella massima (apogeo). Ogni volta che la Luna piena coincide con l’orario del perigeo si ha la Superluna: martedì 19 febbraio, per la precisione alle ore 10:07 italiane, la Luna si troverà al perigeo e la sua distanza dalla Terra sarà di 356.761 chilometri. Gianluca Masi, astrofisico responsabile del Virtual Telescope, ha spiegato:”Mai, per tutto il 2019, avremo una Luna piena più vicina di così”.

SUPERLUNA, MARTEDÌ 19 FEBBRAIO

Se lo dice un esperto come Gianluca Masi allora c’è da fidarsi:”È un appuntamento da non perdere”. L’astrofisico, come riportato da Il Messaggero, ha aggiunto:”Sappiamo che ‘Superlunà non è un termine scientifico, ma ha il pregio di trasferire in modo efficace il significato che la fase di luna piena è vicina al perigeo, ossia al punto dell’orbita lunare che corrisponde alla minima distanza dalla Terra. Questo fa apparire la luna piena più luminosa e circa il 7% più grande di una luna piena normale”. Quella che farà la sua comparsa il prossimo 19 febbraio è la seconda Superluna del 2019: la prima è datata 20/21 gennaio, quando coincise con l’eclissi e con l’alba della Luna rossa. Se proprio non avete modo di ritagliarvi del tempo per stare con lo sguardo all’insù allora la prossima data da segnare sul calendario è quella del 21 marzo, a ridosso dell’equinozio di primavera. Il consiglio però è quello di provarci: non servono strumentazioni particolare, solo un po’ di fortuna e un cielo senza nuvole.

