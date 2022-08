Scioperi e proteste in programma ad agosto/ Trasporto aereo e non solo: le date

Dopo un lungo bollente, fatto di scioperi, ritardi e cancellazioni, soprattutto per quanto riguarda il settore del trasporto aereo, ad agosto la situazione dovrebbe essere leggermente più tranquilla. Scioperi e proteste, infatti, dovrebbero essere limitati nel mese appena cominciato, soprattutto per i trasporti aerei. Non mancheranno però manifestazioni e proteste anche ad agosto, cosa che porterà comunque a qualche disagio per i consumatori sia in Italia che nel mondo.

Sciopero Atm Milano oggi 21 luglio 2022/ Metro, autobus, tram, no treni: info e orari

La prima data è quella di oggi, 2 agosto: dalle 9:00 alle 13:00 è stato infatti in programma uno sciopero dei Vigili del Fuoco della provincia di Biella. Il 4 agosto, chiuderà per otto ore l’impianto Wartsila di San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste. I lavoratori si fermeranno in segno di protesta contro la decisione dell’azienda finlandese di non ritirare la procedura di chiusura delle attività produttive. Come rivela Open, nonostante gli sforzi dei sindacati e del governo, avverrà appunto la chiusura delle attività. I dipendenti, dunque, incroceranno le braccia per qualche ora.

SCIOPERO AEREI OGGI 17 LUGLIO 2022: CAOS VOLI/ 77 cancellati Napoli, oltre 150 Milano

Gli scioperi in programma

Il mese di agosto sarà più tranquillo per quanto riguarderà gli scioperi, soprattutto quelli del trasporto che hanno martoriato luglio. Il 5 agosto ci sarà uno sciopero dei lavoratori del settore trasporto merci su rotaia a Napoli, annunciato dalle sigle sindacali OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, SLM-FAST e Orsa Trasporti. Durerà 8 ore, dalle 15:00 alle 22:59. E per quanto riguarda il trasporto aereo, che a luglio ha messo in difficoltà tanti vacanzieri? I sindacati spagnoli Uso e Sitcpla, che rappresentano il personale di cabina di Ryanair, hanno annunciato che dal prossimo 8 agosto e fino a gennaio 2023 ci saranno mobilitazioni in programma per quattro giorni alla settimana, dal lunedì al giovedì.

Sciopero aerei 17 luglio, i voli a rischio/ Ryanair, Easyjet e Volotea si fermano

Inoltre sempre in Spagna, anche i piloti EasyJet sciopereranno il 12, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28 e 29 agosto. Altri scioperi non sono stati annunciati in Italia, ma occhi all’Europa e soprattutto alla Germania. Qui Lufthansa potrebbe proclamare proteste. Un occhio rivolto anche al Regno Unito, in merito ai voli British Airways. Ad agosto, quando milioni di persone partiranno per viaggi e ferie, la situazione dovrebbe essere più tranquilla di luglio, ma nuovi disagi non sono da escludere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA