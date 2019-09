Sciopero 16 settembre 2019, stop mezzi Roma Tpl/ Bus e orari: sui servizi Atac…

Giornata di sciopero oggi a Roma con i primi disagi dell’anno sociale che arrivano per gli utenti dei mezzi Roma Tpl: per questo 16 settembre 2019, ripresa ormai di quasi tutti gli uffici e lavori nella Capitale, il disagio arriverà per le linee di autobus che coprono la periferia di Roma. Lo sciopero è previsto di 24 ore ma con due fasce di garanzia che dovrebbero rendere meno “stressante” il già pesante inizio di settimane con stop dei mezzi che collegano il Centro alla larga periferia della metropoli: la prima era fino alle 8.30 e l’altra dalle 17 alle 20. Va detto che quantomeno i servizi di Atac – metro, treni urbani, tram e bus – vengono dati completamente regolari e non vi sono state parallele agitazioni di altre categorie. Per Roma Tpl invece lo sciopero è indetto dall’Unione Sindacale di Base (Usb) che protesta contro il forte ritardo nei pagamenti degli stipendi e i mancati versamenti nei fondi pensione dei dipendenti: «in assenza delle condizioni di sicurezza previste dal codice stradale, verificate dal conducente prima della partenza di qualsiasi vettura, il datore di lavoro di tutta risposta procede nei confronti dei lavoratori con contestazioni disciplinari», si legge nella nota di annuncio sciopero.

SCIOPERO OGGI MEZZI ROMA TPL: LE LINEE COINVOLTE

Come sempre per seguire in diretta live tutti gli aggiornamenti sullo stato dello sciopero dei mezzi a Roma occorre collegarsi con il portale Muoversiaroma.it dove campeggia in questo momento l’ultimo avviso in tempo reale: «Linee di bus periferiche a rischio per lo sciopero indetto dal sindacato Usb tra i lavoratori della società Roma Tpl. La protesta sarà di 24 ore. Il servizio sarà comunque assicurato durante le due fasce di garanzia: fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. L’agitazione non coinvolgerà le linee Atac che saranno regolarmente in servizio». Le linee dei bus di Roma Tpl che potrebbero venire sospese, subire rallentamenti nel traffico e causare diversi ritardi in questo lunedì 16 settembre 2019 saranno: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA