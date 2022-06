Sciopero mezzi e treni oggi 17 giugno/ Atm-Milano, Atac-Roma, Trenitalia: info orari

SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI 17 GIUGNO 2022: ORARI, PERCHÈ SI FERMANO I TRASPORTI

Praticamente un mese dopo l’ultima protesta, torna lo sciopero “selvaggio” del venerdì su mezzi, trasporti, treni, navi e caselli autostradali: oggi 17 giugno si fermano infatti contro «la guerra contro ogni forma di licenziamento, per la sicurezza sul lavoro, per il salario minimo e contro i rincari speculativi dei prezzi», i sindacati Al Cobas, Cub Pi, Fao, Lmo, Sgc, Slaiprolcobas e Soa.

Se lo stop dei treni era già cominciato nella giornata di ieri, con la protesta iniziata alle ore 21 di giovedì, per i mezzi pubblici l’incubo di passeggeri e pendolari arriva da stamane: coinvolti per tutta la giornata i trasporti nazionali – treni e autostrade – i mezzi pubblici locali (metro, bus, tram e treni locali) e anche i collegamenti marittimi per le isole. La motivazione estesa delle sigle in protesta per la giornata di sciopero è la seguente: «Contro la guerra; per il rispetto della Costituzione italiana e per l’eliminazione di ogni discriminazione sanitaria e d’opinione; contro ogni forma di licenziamento, per la sicurezza sul lavoro e per un salario minimo intercategoriale; contro i rincari speculativi dei prezzi; contro ogni uso strumentale dello stato d’emergenza; contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero; contro il “jobs act” e la legge Fornero».

ATM MILANO, ATAC ROMA, ANM NAPOLI: INFO E ORARI SCIOPERO TRASPORTI

Come di norma, le conseguenze più impattanti dello sciopero dei mezzi si avranno nelle città più importanti del Paese: a Roma lo sciopero dei trasporti coinvolge le corse Atac di metro, bus, filobus, treni urbani dalle 8.30 alle 12.30. Non sono invece interessate le linee Contral, di Fs e quelle bus gestite dalla Roma Tpl. Nella Capitale allo sciopero nazionale si aggiunge anche la protesta dei sindacati Usb e Orsa Tpl: «scelta inevitabile, vista la situazione di degrado e sbando in cui l’azienda si trova a causa di scelte politiche e manageriali nefaste che hanno ridotto al collasso il servizio, a scapito di lavoratori e utenza».

A Milano invece lo sciopero generale Atm di oggi 17 giugno vede coinvolti sempre bus, tram, metro dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio: probabile la chiusura di alcune linee della metropolitana, perciò è consigliabile per i pendolari il consultare le informazioni in tempo reale su sito e app di Atm. A Napoli è prevista l’interruzione del servizio di trasporti Anm tra le 8.30 e le 17 e dalle 20 fino a fine servizio: coinvolte, con mantenimento delle fasce garantite per legge, bus, Metro e funicolari. Previsti anche disagi sulle autostrade presso i caselli: il personale nei caselli con pagamenti in contanti incroceranno le braccia dalle 22 del 16 giugno fino alle 22 di oggi 17 giugno. Per i collegamenti marittimi invece, da e per le isole, i ritardi maggiori si avranno lungo tutta la giornata di venerdì.

SCIOPERO TRENI: LA SITUAZIONE SU TRENITALIA, ITALO E TRENORD

Situazione particolare e come sempre in pre-allarme sul fronte treni regionali e nazionali: lo sciopero nazionale di 24 ore in corso riguarda tutto il personale del gruppo FS Italiane, ovvero Trenitalia.

Come scrive la nota di Fs, «Saranno garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00) consultabili su trenitalia.com»: la stessa Trenitalia sottolinea però come siccome in corso dello sciopero si possono sempre verificare «variazioni non preventivabili (es.: modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza), è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d’informazione. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale». Per i treni regionali della Lombardia, Trenord ha annunciato che lo sciopero in corso non dovrebbe impattare sulla circolazione dei treni: «Potranno verificarsi sporadiche cancellazioni di treni che saranno tempestivamente comunicate», dunque è sempre preferibile anche in questo caso consultare app, social e sito Trenord per informarsi in tempo reale sullo sciopero trasporti 17 giugno.

