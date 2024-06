Sciopero Atm Milano oggi, mercoledì 26 giugno 2024/ Orari e fasce di garanzia: a rischio bus, metro e tram

MILANO, COSA PREVEDE LO SCIOPERO ATM DI OGGI?

Ha suscitato un’ondata di insofferenza la decisione del Comune di Milano di lasciare attive l’Area B e l’Area C anche se oggi 26 giugno 2024 è in corso lo sciopero del trasporto pubblico Atm: la decisione, comunicata nelle scorse ore per ricordare che tali aree sono in vigore regolarmente dal lunedì al venerdì ha portato a una serie di commenti sui canali social del comune meneghino da parte dei cittadini che non hanno condiviso tale scelta, in virtù dei disagi che causerà l’agitazione del 26 giugno 2024.

A tal proposito, nelle ultime ore in molti hanno sperato in una retromarcia da parte del sindacato Al Cobas, nonostante la conferma dello sciopero dei trasporti che mettono a rischio per un giorno metro, bus e tram Atm a Milano: la stessa sigla aveva lasciato una porta aperta riguardo la possibilità che non vi fossero disagi, passando la “palla” all’azienda Atm e all’amministrazione comunale, dopo aver lamentato la chiusura della dirigenza Atm e l’indifferenza del Comune. Quello di oggi, infatti, è il quarto sciopero organizzato da Al Cobas, dopo quelli di marzo e maggio che hanno portato alla chiusura delle principali linee della metropolitana.

GLI ORARI DELLO SCIOPERO ATM MILANO E LE FASCE GARANTITE (OGGI 26 GIUGNO 2024)

Visto che lo sciopero Atm è stato proclamato il 26 giugno 2024, che è un giorno settimanale, sono garantite alcune specifiche aree di servizio, ma comunque sono previsti disagi per chi si sposta in metropolitana e chi usa i mezzi di superficie dalle ore 8:45 alle 15 e dalle 18 fino alla conclusione del servizio, ma molto dipenderà dal livello di adesione del personale. Comunque, questo sciopero non avrà alcun impatto sul servizio dei treni di Trenord in Lombardia.

Per quanto riguarda le fasce di garanzia cui si faceva riferimento, a tutela dei pendolari, studenti e lavoratori, si va da inizio servizio alle 8:45, poi i mezzi del trasporto pubblico si fermeranno, per riprendere le corse dalle 15 alle 18, quindi si avrà giusto il tempo di recarsi a lavoro e di tornare a casa. Restano salvi i concerti previsti a Milano, visto che non ve ne sono in programma né a San Siro né all’Ippodromo, in quanto Sfera Ebbasta si è esibito ieri sera, mentre domani toccherà a Doja Cat, quindi sono stati scongiurati i disagi per chi deve prendere parte a tali eventi.

