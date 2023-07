Sciopero del sindacato attori: Deadpool 3 e altri 5 film “bloccati”/ I motivi della protesta

Sciopero del sindacato attori: tutti i titoli coinvolti dalla protesta: da Venom 3 a Il Gladiatore 2

Uno scossone per nulla banale sta scuotendo nelle ultime ore il mondo del cinema e della tv. E’ infatti ufficialmente partito lo sciopero del sindacato attori SAG-AFTRA. Diverse sono le pellicole intaccate da questo movimento di protesta degli uomini di spettacolo; come riporta Coming Soon, anche il terzo capitolo di Deadpool, tra gli altri, ha dovuto interrompere le riprese insieme ad altri 5 titoli particolarmente attesi per il grande schermo. La stima dei film che si ritroveranno nella medesima circostanza è destinata ad aumentare; tra l’altro, solo qualche giorno fa era stata la volta del sindacato degli sceneggiatori, anche loro in sciopero contro il sistema.

Matthias De Donà, il fratello di Giaele parla della lite tra Oriana e Daniele/ "So cos'è successo"

Lo sciopero indetto dal sindacato degli attori (SAG-AFTRA) in concomitanza con quello degli sceneggiatori rappresenta un evento quasi storico. E’ infatti la prima volta dal 1960 – come spiega il portale – che le due compagini del grande schermo si ritrovano a collaborare in un movimento di protesta che va a minare non solo l’industria cinematografica ma anche quella televisiva. Come anticipato, tra le ultime pellicole a dover prendere atto dello sciopero spicca Deadpool 3. Al terzo capitolo del franchise si aggiungono Venom 3, Il Gladiatore 2, il remake live action di Lilo & Stitch e la pellicola sportiva dedicata alla Formula 1 e che dovrebbe esordire su Apple Tv.

Prossima stagione Tv: da Belen Rodriguez a Piero Chiambretti/ Tutti gli "esclusi"

Sciopero sindacato attori: questioni economiche dietro le proteste contro l’industria dello spettacolo

L’onda d’urto dello sciopero in atto impedisce agli attori coinvolti non solo di partecipare alle riprese dei film – spiega Coming Soon – o programmi tv, ma anche di presenziare a première e progetti annessi. Di pari passo con l’annuncio della protesta del sindacato degli attori (SAG-AFTRA) sono state anche vietate tutte le interviste e attività promozionali legate ai titoli coinvolti dalla protesta che riguarda tanto il grande quanto il piccolo schermo.

Ludovica Frasca e Adam Sigal si sono lasciati?/ "Al capolinea dopo meno di un anno…"

Ha subito gli effetti dello sciopero del sindacato attori anche uno dei film più attesi per le prossime settimane: “Oppenheimer”. Il cast si è ritrovato a dover abbandonare la première di Londra. Sorte simile – racconta il portale – anche per il cast di Barbie; è stata infatti cancellata la tappa in Germania prevista per il press tour. Alla base della protesta delle compagini del mondo dello spettacolo vi sono diverse ragioni che in buona parte collimano con questioni di carattere economico. Dai pagamenti per i progetti in streaming già realizzati alla regolamentazione dell’AI applicata al settore; passando per altre questioni legate prettamente alle modalità e termini di retribuzione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA