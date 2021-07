Sciopero mezzi Atm Milano, oggi 16 luglio/ Caos metro, bus, tram: orari e fasce

SCIOPERO MEZZI ATM: A MILANO FORTI DISAGI PER I PENDOLARI

Ennesimo venerdì di “passione” per i pendolari e cittadini di Milano che solo 6 giorni dopo lo sciopero di Trenord (domenica scorsa) si vedono confermato per oggi 16 luglio lo sciopero dei mezzi Atm: i lavoratori rappresentati dal sindacato AL Cobas si bloccano per protestare contro l’azienda dei trasporti milanesi. Lo stop avverrà sia per i mezzi di superficie – bus, filobus e tram – che per le metro, con gli orari che rispetteranno le fasce di garanzia: lo sciopero sarà in corso tra le 8.45 e le 15 e dalle 18 fino a fine servizio.

L’ultimo stop di Atm Milano era avvenuto lo scorso 1 giugno, con le modalità che dovrebbero riproporsi molto similmente anche per la protesta del 16 luglio: dopo le ore 18 le saracinesche delle metropolitane dovrebbero rimanere abbassate, ma la piena conferma la si avrà oggi pomeriggio a ridosso dell’ultima sessione di sciopero trasporti sull’intero territorio di Milano.

SCIOPERO MEZZI MILANO: I MOTIVI DELLA PROTESTA

Lo sciopero di 24 ore di AL Cobas è stato indetto «contro la liberalizzazione -privatizzazione del TPL; contro le gare d’appalto e per la re-internalizzazione dei servizi di TPL ceduti in appalto e/o in sub-appalto; contro il progetto MILANO NEXT; per la re-internalizzazione delle lavorazioni; per la trasformazione di Atm SpA in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal Gruppo Atm e dei servizi idi TPL dell’intera Città Metropolitana Milanese; per la gratuità dei servizi di TPL». In protesta il sindacato contro Atm anche «per l’avvio di una commissione d’inchiesta che, faccia luce sulle recenti vicende in merito a fatti di corruzione in Atm; per la destituzione della dirigenza e il commissariamento delle “commissioni di gara” che non hanno vigilato sulla regolarità degli appalti». L’Atm ha messo a disposizione dei passeggeri sul proprio sito online – «nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza» – le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dagli stessi sindacati: sono numeri bassi, come quelli che dovrebbero mantenersi anche oggi.

