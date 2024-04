Sciopero mezzi pubblici e trasporti oggi 26 aprile 2024/ Milano ATM e Roma Atac: orari e info

Per la giornata di oggi, venerdì 26 aprile 2024, è stata indetta una nuova giornata di sciopero nazionale dei mezzi pubblici e dei trasporti. Si tratta della terza manifestazione del mese in corso dopo quella dello scorso 11 aprile e quindi del 22, e quella di oggi potrebbe creare particolari disagi ai turisti, tenendo conto che sono molti in ferie in queste ore per il ponte del 25 aprile/1 maggio.

La mobilitazione interesserà comunque solo il trasporto pubblico locale, mentre i trasporti ferroviari, sia regionali che nazionali, quanto quelli di aerei e navi non verranno intaccati. Si fermerà quindi il personale degli autobus di linea, delle metropolitane e dei tram, provocando interruzioni al servizio in particolare nelle grandi città. Fortunatamente lo sciopero durerà “solo” 4 ore, ma gli orari saranno differenti a seconda della città.

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI E TRASPORTI OGGI 26 APRILE 2024: LE MOTIVAZIONI

Quali sono le motivazioni dello sciopero di oggi, 26 aprile? Il sindacato Confails Faisa che lo ha indetto ha fatto sapere: “per le forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al mondo dei trasporti; per le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del Tpl (Trasporto pubblico locale); per i Ccnl (Contratti nazionali di lavoro) di categoria sempre più svantaggiosi per le Maestranze; per la sicurezza sul lavoro”.

Viene inoltre spiegato attraverso una nota che: “lo stato in cui da anni versa il settore è inaccettabile. Il rinnovo dei contratti Nazionale e aziendali è ormai l’unica soluzione per dare risposte credibili e rendere il settore più appetibile anche per le nuove assunzioni. Le scarse risorse determinano una situazione insostenibile sia dal punto di vista economico sia riguardo la qualità della vita, ma tutto questo non può essere una giustificazione delle aziende per sfuggire alle proprie responsabilità. Turni estenuanti, straordinari di fatto obbligatori e la flessibilità determina l’impossibilità di conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro. Riteniamo che la situazione debba essere risolta in tempi brevi”.

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI E TRASPORTI OGGI 26 APRILE 2024: GLI ORARI NELLE PRINCIPALI CITTÀ

Ma vediamo gli orari previsti nelle varie città a cominciare da Milano, dove si fermerà solo il personale di ATM (Trenord sarà regolarmente in servizio), l’azienda dei trasporti pubblici di Milano, dove l’agitazione si terrà fra le ore 8:45 e le 12:45 e potrebbe causare interruzioni, rallentamenti sulle metro nonché sui bus e i tram. A Roma, invece, stop dalle ore 8:30 alle 12:30 e riguarderà i mezzi ATAC, Roma TPL e Cotral, comprese quindi le linee ferroviarie che collegano la capitale a Viterbo e la Metromare che porta ad Ostia.

A Napoli, invece, stop pomeridiano, precisamente dalle ore 11 alle 15:00 e saranno coinvolte anche le funicolari, la metro Linea 1 e le linee di superficie. All’agitazione, come ricorda Wired, parteciperà anche il personale EAV, dalle ore 18 alle 22. Per quanto riguarda le altre città, in generale, l’agitazione dovrebbe essere prevista dalle 9 alle 13:00.











