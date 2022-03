Sciopero mezzi Roma oggi 29 marzo, Atac ferma/ Orari metro-bus: le fasce garantite

Sciopero mezzi oggi a Roma: si ferma Atac, ecco dove

Si ferma l’Atac. Oggi, 29 marzo, a Roma va in scena uno sciopero dei mezzi che interessa appunto la linea di bus della Capitale. Nel dettaglio, si fermano per 24 ore i lavoratori aderenti al sindacato Faisa Cisal. Lo sciopero trasporti a Roma riguarderà l’intera rete Atac, ma non soltanto: interessate dallo sciopero anche la metropolitana e le ferrovie con i treni regionali Roma-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Bus di altre linee e operatori passeranno regolarmente: nessun cambiamento dunque per i collegamenti Cotral e Fs.

Nel corso dello sciopero mezzi odierno, come di consueto il servizio sarà garantito durante le fasce di garanzia. Tutti i bus in programma dalle 5.30 alle ore 8.30 sono circolati regolarmente. Poi via allo sciopero. La fascia di garanzia riprenderà poi dalle ore 17 alle ore 20. Dalle 8.30 alle 17, dunque, metro, bus e tram Atac e ferrovie di treni regionali sopraccitati non saranno garantiti. Nella notte precedente, tra lunedì e martedì, non è stato inoltre garantito il servizio delle linee bus notturne.

Sciopero trasporti Roma: i bus non interessati dallo sciopero

Come ha fatto sapere la stessa azienda Atac, lo sciopero dei mezzi a Roma non riguarderà determinate linee di bus: quelli garantiti sono 021, 043, 070, 071, 33, 46 barrato, 77, 113, 118, 246, 246P, 319, 351, 435, 443, 500, 515, 551, 654, 709, 718, 731, 795 e 109. Inoltre passeranno regolarmente le corse scolastiche delle linee 01, 04, 05B, 06, 015, 065, 33, 73, 74, 86, 338, 344, 435, 731, 762, 765, 904 e 916.

Regolari anche i bus di periferia gestiti dall’azienda Roma TPL. Passeranno dunque regolarmente i bus numero: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19. Tutti i bus che non rientrano nei sopraccitati potranno dunque non essere in servizio dalle 8.30 alle 17 di oggi, 29 marzo.

