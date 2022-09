SCIOPERO MEZZI E TRENI OGGI 16 SETTEMBRE/ Orari Atac-Roma Atm-Milano Trenitalia Trenord

SCIOPERO MEZZI OGGI 16 SETTEMBRE: CAOS TRASPORTI PUBBLICI E TRENI, INFO-ORARI

Altra, ennesima, giornata di “passione” sui trasporti e mezzi pubblici di tutta Italia: è previsto per oggi venerdì 16 settembre lo sciopero dei mezzi e dei treni che rischia di paralizzare nuovamente la fine settimana di pendolari e lavoratori. Atm-Milano, Atac-Roma, Gtt-Torino ma anche Trenitalia, Trenord, Italo e quant’altro: si prevede insomma un pre-weekend da bollino nero per il nuovo sciopero a soli 7 giorni dallo stop dell’intero settore ferroviario (venerdì 9 settembre). Oggi è previsto in particolare lo sciopero de trasporti pubblici locali con interessamento però anche per alcune corse di Trenitalia e delle reti ferroviarie locali.

A proclamare lo sciopero dei mezzi e dei treni oggi sono state unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro per protestare contro gli attacchi e le aggressioni al personale viaggiante. È stato dunque indetto «Sciopero nazionale di 8 ore venerdì 16 settembre nel trasporto pubblico locale», anche se gli orari si differenziano da città a città, da società dei trasporti ad un’altra. Trattandosi di un giorno feriale vengono attivate le fasce orarie di garanzia, ovvero da inizio servizio fino alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00.

SCIOPERO MEZZI ATM MILANO E ATAC ROMA: ORARI, FASCE GARANTITE DEI TRASPORTI OGGI 16 SETTEMBRE

Lo sciopero dei mezzi coinvolge in prima linea le città con maggiori flussi di spostamenti nei giorni feriali, specialmente a ridosso del weekend dove molti viaggiatori pendolari fanno poi ritorno nelle proprie residenze fuori città/fuori Regione. A Milano lo sciopero mezzi e trasporti di Atm vedrà coinvolti bus, tram, filobus e metro nelle fasce non protette dai servizi minimi di garanzia: mezzi non garantiti prima tra le 8.45 e le 15 e poi dalle 18 a fine servizio. Da monitorare attentamente le metropolitane per capire se vi saranno chiusure “complete” in una delle due fasce dello sciopero.

Medesima situazione anche a Roma con Atac e Tpl, con in più i servizi delle linee ferroviarie urbane che potrebbero essere coinvolte anch’esse nel maxi sciopero mezzi di oggi 16 settembre. Nessuna partenza è prevista dai capolinea di bus, tram e metro durante le otto ore di sciopero nazionale che interessa anche il trasporto pubblico del Lazio. Da Milano a Roma passando per il resto d’Italia con tutte le grandi città nello sciopero dei trasporti pubblici locali: caos anche sui treni, con Trenitalia, Trenord (Lombardia) e Italo che vedranno disagi sebbene non ai servizi minimi garantiti (escluse dallo sciopero Frecce e Intercity di FS).

I MOTIVI DELLO SCIOPERO TRASPORTI E MEZZI DI OGGI 16 SETTEMBRE

Per quanto riguarda i motivi dietro lo sciopero nazionale di 8 ore oggi per tutti i mezzi del trasporto pubblico locale, i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro fanno sapere che la protesta è scattata «in considerazione delle violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi». Le sigle che incrociano le braccia oggi 16 settembre, spiegano in una nota unitaria, «scioperiamo di fronte a una situazione intollerabile su cui bisogna intervenire subito. A tutt’oggi non si è registrato alcun intervento a tutela del personale da parte dei datori di lavoro e neanche da parte del legislatore con specifici provvedimenti indirizzati a prevenire e scoraggiare le aggressioni al personale dei mezzi pubblici».

Per i sindacati che aderiscono allo sciopero mezzi e trasporti di oggi 16 settembre, servono provvedimenti immediati in assenza dei quali «continueremo con forza a rivendicare la tutela di lavoratori e lavoratrici del trasporto pubblico locale». Per tutti questi motivi, viene proclamato lo sciopero nazionale sulla rete di mezzi pubblici locali e regionali. Secondo Angelo Piccirillo, segretario generale Filt-Cgil Milano, «La situazione è insostenibile, è uno stillicidio. Ecco il motivo dello sciopero. Quando non sono botte, sono insulti e minacce che non vengono denunciate e, quindi, non rientrano nelle statistiche, ma segnano una ferita nello spirito dei lavoratori che hanno paura anche a controllare un evasore. Ma, nonostante i timori, continuano a svolgere il proprio dovere».

SCIOPERO TRENI: I CHIARIMENTI DI TRENORD

Lo sciopero dei mezzi e dei treni di oggi, venerdì 16 settembre, dalle ore 9 alle ore 17 che interessa il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord, potrebbe causare cancellazioni e variazioni su alcune linee Trenord, anche se l’agitazione non coinvolge il personale Trenord. Ad esempio, per quanto riguarda la Lombardia, potranno essere interessati allo scipero di oggi i mezzi e i treni delle linee che circolano su rete Ferrovienord, cioè i collegamenti regionali e suburbani che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna – da e per Saronno (S3), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno, Mariano Comense (S2) – e la Brescia-Iseo-Edolo. Per quanto riguarda i servizi aeroportuali Malpensa Express su Milano Cadorna e Milano Centrale e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona, anche questi potrebbero essere coinvolti. Ma per garantire il collegamento con l’Aeroporto di Malpensa, sono stati predisposti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 (da via Paleocapa, 1) e tra Busto FS e Malpensa Aeroporto T1.

Inoltre, lo sciopero treni potrà provocare variazioni di circolazione sulle linee “miste” che transitano su entrambe le reti, Ferrovienord e RFI, nello specifico i collegamenti S1 Saronno-Milano Passante-Lodi, S4 Camnago-Milano Cadorna, S9 Saronno-Seregno-Albairate, S13 Milano Bovisa-Pavia. Per quanto concerne le linee su rete Ferrovienord, saranno garantiti fino a fine corsa i treni con partenza dalla stazione di origine entro le ore 9, a prescindere dall’orario di arrivo alla destinazione finale. Invece sulle linee “miste”, i treni che hanno origine su rete RFI circoleranno fine a fine corsa, ma se partono entro le ore 9 dalle stazioni di incrocio – Milano Bovisa e Seregno.











