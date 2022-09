Sciopero treni oggi 9 settembre 2022/ Trenitalia Trenord Italo: info orari garantiti

SCIOPERO DEI TRENI OGGI 9 SETTEMBRE: FERME ANCHE SANITÀ E SCUOLE, I MOTIVI DELLA PROTESTA

Sarà l’ennesimo venerdì “nero” per pendolari e viaggiatori italiani, il primo della “nuova stagione” dopo le ferie: un maxi sciopero dei treni è infatti stato confermato per oggi 9 settembre 2022 in praticamente tutte le principali sigle del trasporto ferroviario nazionale. Lo sciopero coinvolge infatti macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord (treni regionali della Lombardia) e Trenitalia Tper (treni regionali dell’Emilia-Romagna): la protesta scatta dalle ore 9 e termina alle ore 17 in tutto il Paese. Lo sciopero dei treni è stato indetto dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa: i motivi della protesta, sostengono i sindacati coinvolti, è la «mancanza di azioni intraprese per tutelare il personale dalle aggressioni sui treni».

In particolare, sostengono ancora le sigle che aderiscono al maxi sciopero odierno, si chiede allo Stato «l’introduzione di misure per contrastare la violenza sui mezzi pubblici», mentre alle aziende ferroviarie si chiede «un aumento delle risorse a sostegno del personale che si relaziona col pubblico». Lo sciopero di oggi dei treni non è però l’unico, si aggiunge a quello indetto dalla Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali: dalla mezzanotte di oggi 9 settembre è indetto infatti anche lo sciopero generale di 24 ore per il comparto della scuola, della pubblica amministrazione e della sanità pubblica e privata. In questo caso il motivo della protesta è l’azione contro «l’obbligo vaccinale per il Covid-19» richiesto per queste categorie professionali. Il sindacato FISI lamenta che il vaccino «non immunizza l’inoculato» e che dunque «non protegge dalla trasmissione del virus da parte di altri soggetti ritenuti positivi, che ti può far ammalare comunque»: per questo motivo, conclude la nota dello sciopero nazionale, «è Incomprensibile la possibilità di richiedere nei mesi autunnali ai lavoratori del settore sanitario di sottoporsi a una quarta dose».

TRENITALIA, TRENORD, ITALO: INFO E ORARI DELLO SCIOPERO TRENI DI OGGI

Tornando ai disagi che avverranno oggi 9 settembre per lo sciopero dei treni in tutto il Paese, le aziende ferroviarie hanno pubblicato la lista dei treni garantiti, gli orari coinvolti dalla protesta e le relative possibili cancellazioni/ritardi. Lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 17, perciò i disagi e gli eventuali ritardi o annullamenti, si dovrebbero concentrare in quella fascia oraria: il consiglio principale è quello di consultare la lista dei treni garantiti sul sito web della compagnia o le news live dei canali social di Trenitalia, Trenord, Italo eccetera.

Secondo quanto stilato da Trenitalia e Trenitalia Tper «Dalle ore 9.01 alle ore 16.59 di venerdì 9 settembre 2022 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia e Trenitalia Tper. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione». Qui è possibile trovare la lista dei servizi minimi garantiti e soprattutto dei treni nazionali garantiti in caso di sciopero. Secondo quanto stabilito da Trenord in Lombardia, «il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il Servizio Aeroportuale, potranno subire variazioni e cancellazioni»: non sono interessate le fasce orarie di garanzia, mentre viaggeranno anche i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 09:01 con arrivo previsto entro le ore 10:00. Per il solo Servizio Aeroportuale potranno essere istituiti autobus sostitutivi “no-stop” tra Malpensa Aeroporto T1 e Milano Cadorna/Stabio. Infine anche Italo ha pubblicato la lista dei treni garantiti per la giornata di oggi 9 settembre, visto lo sciopero nazionale del comparto ferroviario.











