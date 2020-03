Sciopero oggi/ Metalmeccanici, in corso in Lombardia e Lazio: si fermano aziende

Lo sciopero di oggi, mercoledì 25 marzo 2020, è confermato. Lo hanno affermato i sindacati, che però potrebbero raggiungere un accordo col Governo sulle attività da chiudere a causa dell’emergenza Coronavirus. È infatti previsto un nuovo incontro alle 12, ma intanto incrociano le braccia i lavoratori di tutta l’industria metalmeccanica, i cui comparti non sono stati chiusi, fatta eccezione per le attività legate a quella ospedaliera e sanitaria, oltre che alla produzione di macchine per queste attività. Lo sciopero di oggi è dunque in corso. Lo avevano già chiarito Fiom, Fim e Uilm nella lettera inviata a enti e istituzioni. «Confermiamo la nostra richiesta alle aziende del settore metalmeccanico ed orafo ed affini, che non svolgono attività strettamente essenziali e strategiche, di predisporre tutte le azioni necessarie per la chiusura immediata dell’attività lavorativa in applicazione del DPCM del 22 marzo 2020 e del buonsenso che ci deve contraddistinguere nell’affrontare questa emergenza sanitaria e contrastare il diffondersi del virus covid-19, nella salvaguardia dei lavoratori e dei cittadini tutti».

SCIOPERO OGGI METALMECCANICI, IN CORSO IN LOMBARDIA E LAZIO

I sindacati metalmeccanici, inoltre, hanno suggerito ai lavoratori di mettersi unilateralmente in ferie o permesso, nel caso in cui le aziende non predispongano la sospensione delle attività. Ma ad ulteriore salvaguardia è stato appunto indetto lo sciopero oggi che copre tutte le ore o le giornate che non possono essere coperte da strumenti di legge come la cassa integrazione o da strumenti contrattuali, come ferie e permessi. Ma si è aperto anche un altro fronte, quello dei benzinai. Da stasera dovrebbero chiudere 460 stazioni di servizio autostradali, tra cui raccordi e tangenziali, ma nei prossimi giorni lo stop potrebbe allargarsi ai 23mila impianti dell’intera rete. «Non siamo più nelle condizioni di assicurare sicurezza sanitaria e sostenibilità economica del servizio», affermano i sindacati del settore, 100 mila persone che finora hanno lavorato senza la protezione di mascherine o guanti.



