SCIOPERO TRASPORTI DOMANI 28 OTTOBRE 2024: ECCO DOVE

Potrebbe aprirsi con dei disagi la nuova settimana per i pendolari e chi avrà bisogno del trasporto pubblico a causa dello sciopero di domani, lunedì 28 ottobre 2024, in diverse città italiane, come Roma e Napoli. A proclamare l’agitazione sono stati i sindacati Usb Lavoro privato e Orsa, quindi saranno a rischio autobus, metro, treni e tram per un giorno. Nello specifico, lo sciopero sarà di 24 ore nella capitale, mentre nella città partenopea dalle 9 alle 13.

Per quanto riguarda i motivi alla base della mobilitazione ci sono la necessità di più sicurezza sul lavoro e di carichi più sostenibili, oltre che indennità adeguate. Partiamo dalle informazioni che riguardano Roma, dove sciopera il personale Atac, ma non solo, perché ad esempio il personale di Trotta Bus Services a Fiumicino non sarà disponibile dalle 12 alle 16, quindi le ore di sciopero sono quattro. Discorso diverso e ben più complicato per quanto riguarda il servizio dei trasporti capitolini, che non a caso ha fornito informazioni dettagliate su una pagina ad hoc sul proprio sito ufficiale per lo sciopero trasporti domani.

SCIOPERO DOMANI 28 OTTOBRE 2024: INFO ROMA E NAPOLI

Per quanto riguarda le fasce di garanzia, Atac precisa che durante lo sciopero trasporti domani il servizio sarà disponibile dall’inizio alle ore 08.29 e dalle 17 alle 19:59, quindi solo nelle fasce di legge. L’agitazione in questione coinvolge tutta la rete Atac, di conseguenza oltre a tram, bus e filobus, anche metropolitane e la rete ferrotramvia da Termini a Centocelle. Vengono specifiche anche le linee che si fermano: si tratta di 023-074-557-763-763L e 767. Invece, i collegamenti effettuati per conto di Atac da altri operatori, quindi in subaffidamento, le linee coinvolte sono 021, 043, 77, 113, 246, 246P, 319, 351, 500, 551, 718.

L’azienda informa che non è garantito il servizio tra oggi 27 ottobre e domani 28 ottobre per quanto concerne le linee bus notturne, ma solo le corse notturne relative alle linee 38-44-61-86-170-301-451-664-881-916-980 per lo sciopero trasporti domani. Ma non saranno garantite nella giornata del 28 e 29 ottobre, a differenza delle linee notturne che invece in questi due giorni saranno garantite.

SCIOPERO TRASPORTI DOMANI ANCHE A NAPOLI

Passiamo ai dettagli che chiamano in causa Napoli, perché anche qui potrebbero verificarsi disagi per quanto riguarda i trasporti domani a causa dello sciopero, che però avrà una durata diversa, di 4 ore, dalle ore 09 alle 13. D’altra parte, è opportuno precisare che per le autolinee non ci sono garanzie durante la giornata. Invece, la metro garantisce le ultime e le prime partenze.

EAV comunque ha fornito l’elenco dettagliato relativo in relazione alle diverse fasce di garanzia per lo sciopero trasporti domani, che potete visualizzare cliccando qui. Non hanno nulla da temere stavolta i pendolari e passeggeri a Milano, visto che il personale del trasporto locale non ha aderito. Nel loro caso c’è stato uno sciopero lo scorso 18 ottobre, mentre il prossimo è previsto l’8 novembre e comunque sarà a livello nazionale, quindi non riguarderà solo la città meneghina.