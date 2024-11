Quella di venerdì 29 novembre 2024 sarà una giornata di sciopero generale, un vero e proprio venerdì nero non soltanto per il Black Friday. Dopo una querelle fra governo e sindacati, alla fine l’agitazione è stata precettata e si è deciso di ridurla a 4 ore per i trasporti e i mezzi pubblici, nonché ad 8 ore per tutti gli altri settori interessati. La prima cosa da sapere è che i treni non saranno interessati dopo le numerose manifestazioni di questo mese, ma saranno coinvolti nello sciopero del 29 novembre tram, metro e bus, di conseguenza non mancheranno i disagi per i pendolari, a cominciare dai lavoratori e dagli studenti che ogni giorno utilizzano i mezzi per recarsi a scuola o appunto sul luogo del lavoro.

Coinvolto nell’agitazione anche il comparto autostrade, nonché quello degli aerei, e anche per coloro che sceglieranno l’auto per viaggiare o i velivoli, incapperanno in possibili difficoltà. Inizialmente lo sciopero era stato annunciato di 24 ore, dalle ore 21:00 di venerdì 29 alle 21:00 di sabato 30, ma il ministro dei trasporti Salvini si è messo di traverso evitando agli italiani “l’ennesimo venerdì di caos”, firmando quindi la precettazione.

SCIOPERO GENERALE TRASPORTI, GLI ORARI DEI MEZZI DI MILANO

Nello sciopero di venerdì 29 novembre 2024 coinvolti anche i mezzi di Atm, l’azienda dei trasporti pubblici di Milano, di conseguenza stop a metro, bus, tram dalle ore 9:00 alle 13:00, anche se al momento non vi è ancora ufficialità in merito alla fascia oraria. Inizialmente si parlava di fasce di garanzia dalle 6:00 alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00, ma dopo la precettazione il quadro è stato stravolto e bisognerà quindi attendere la comunicazione di Atm per meglio comprendere quello che succederà.

Si consiglia quindi di controllare i canali ufficiali dell’azienda, a cominciare dal sito web nonché dalle pagine social. Se l’orario 9-13 sarà confermato si tratterà quindi di un disagio ridotto per i cittadini di Milano, ma attendiamo notizie più certe in merito.

SCIOPERO GENERALE TRASPORTI, STOP ANCHE DEGLI AEREI

Si fermerà come detto sopra anche il trasporto aereo, precisamente dalle ore 10 alle 14:00, e la manifestazione interesserà gli aeroporti di Linate e Malpensa, ma anche lo scalo di Venezia. Cancellati quasi 70 voli di Ita Airways, di cui 50 nazionali e 18 oltre i confini, di conseguenza coloro che avevano già prenotato un volo saranno costretti a rimanere a terra, ricordando che possono farsi rimborsare il biglietto ma facendo richiesta entro e non oltre il 4 dicembre.

Lo sciopero riguarderà anche il trasporto marittimo, sempre dalle ore 9:00 alle 13:00, mentre la sanità si fermerà manifestando con medici di medicina generale, ma anche psicologi, veterinari, farmacisti, specialisti di ambulatorio e molte altre categorie sempre appartenenti al personale sanitario, una grande protesta contro la manovra. Infine da segnalare lo stop della scuola, con possibili cortei nelle principali piazze italiane.