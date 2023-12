SCIOPERO TRASPORTO PUBBLICO OGGI 15 DICEMBRE 2023/ Stop di 4 ore, i sindacati: “Disobbediremo”

Scatterà a breve lo sciopero del trasporto pubblico di oggi, 15 dicembre 2023, previsto in tutta Italia. Il ministro Salvini ha precettato l’agitazione, riducendo lo stop a sole 4 ore, ma sono molti i sindacati che hanno replicato a muso duro alla decisione del leader del Carroccio, dicendosi pronti a disobbedire. L’Unione sindacale di base USB, dopo il confronto con il ministero, ha fatto sapere che incrocerà comunque le braccia per 24 ore: “è un atto politico dell’organizzazione sindacale”, ritenuto “necessario per tentare di fermare l’ormai evidente attacco al diritto di sciopero”.

Va comunque chiarito che la disobbedienza per lo sciopero di oggi, 15 dicembre, non coinvolgerà i lavoratori, che rischierebbero sanzioni fino a 1.000 euro. Nella nota Usb viene infatti precisato che: “per il mancato rispetto dell’ordinanza delle autorità, l’articolo 9 della legge 146/90 prevede una sanzione amministrativa per le organizzazioni sindacali da 2.500 a 50.000 euro al giorno che viene decisa dal ministero”. La multa “potrà finalmente permetterci di impugnare le decisioni del ministro davanti a un Tribunale ordinario”. Anche Usb Puglia ha fatto sapere di non voler accogliere le richieste del ministro: “con un vero e proprio atto di disobbedienza abbiamo comunicato al ministro e a tutte le aziende del settore che, per noi, il 15dicembre lo sciopero sarà di 24 ore”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SCIOPERO TRASPORTO PUBBLICO OGGI 15 DICEMBRE 2023, A RISCHIO TRENI, BUS E METRO IN TUTTA ITALIA

L’Italia si ferma ancora. Per oggi, venerdì 15 dicembre è previsto un nuovo sciopero del trasporto pubblico, ridotto però con un’ordinanza del Ministero dei Trasporti. “A nove giorni dal Natale bloccare il Paese per 24 ore in tutta Italia significa il caos. Non si possono lasciare a piedi 20 milioni di italiani che usano i mezzi pubblici” ha affermato Matteo Salvini. A proclamare le proteste sono state le Organizzazioni Sindacali Usb Lavoro Privato, Al Cobas e Cub Trasporti. Dunque, in seguito all’ordinanza i mezzi di trasporto si fermano per 4 ore e non per 24 come previsto inizialmente: ad essere coinvolti i lavoratori delle principali aziende in Italia, da Atm a Milano ad Atac a Roma.

Lapidario il Ministro dei Trasporti: “Aver rispetto del diritto di sciopero ma ricordare che non si può avere uno sciopero del trasporto pubblico locale una settimana sì e una settimana no che lascia a piedi milioni e milioni di persone. Quindi sciopero di quattro ore e lascino andare a lavorare tutti gli altri”. L’agitazione, dunque, è in programma dalle 9.00 alle 13.00. Come sottolinea Il Corriere della Sera, però, l’ordinanza riduce solo lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, ma non interessa gli scioperi di 24 ore indetti localmente in alcune Regioni italiane, come ad esempio in Umbria. Non soltanto cancellazioni: alcuni treni potrebbero essere soggetti a ritardo nella fascia oraria 9-13 in tutta Italia.

Nella giornata di giovedì Trenitalia ha diramato un comunicato in merito allo sciopero nel quale si legge: “Dalle ore 00:00 alle ore 23:59 di venerdì 15 dicembre 2023 è indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale al quale ha aderito il personale di SAD e Trentino Trasporti. I treni di SAD delle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido, e i treni di Trentino Trasporti della linea Trento – Bassano del Grappa possono subire variazioni”. Lo sciopero di oggi riguarda anche metro e bus: dunque nella fascia 9-13 non verrà garantito il servizio.

L’ordinanza del Ministero dei Trasporti che prevede una riduzione dello sciopero da 24 a 4 ore per il trasporto pubblico, però, non sarà rispettata da tutti. L’Unione sindacale di base Usb, al termine del confronto al ministero, ha annunciato che non seguirà il diktat del mondo politico e sciopererà per 24 ore. La scelta “è un atto politico dell’organizzazione sindacale, necessario per tentare di fermare l’ormai evidente attacco al diritto di sciopero”. Le richieste dei sindacati riguardano la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, l’innalzamento dello stipendio, il blocco delle privatizzazioni e migliori garanzie di sicurezza sul posto di lavoro.











