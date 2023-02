Sclerosi multipla, campagna Freeda e AISM/ “Le parti del tutto”: s*ssualità tabù e…

L’80% delle persone con una diagnosi di sclerosi multipla convive con problematiche sessuali. Per una malattia cronica come la SM, così variabile e imprevedibile, l’impatto emotivo è elevatissimo, anche quando si è giovani. Si stima che problemi sessuali varino dal 34 all’85% nella donna e dal 50 al 90% nell’uomo. Spesso non si limitano solo alla persona che ne è colpita, ma ha ripercussioni sul partner e sulla sfera intima della vita di una coppia. Ecco perché il terzo appuntamento con la campagna “Le parti del tutto” di Freeda e AISM, che parlerà di tutte le sfaccettature della sclerosi multipla nella vita quotidiana, affronterà il tema della sessualità.

Papà dona tendine a figlio per farlo giocare a calcio/ “Tecnica innovativa in Spagna”

Il video in cui parleranno le psicoterapeute di AISM, Enrica Badino e Erika Pietrolongo, verrà lanciato in rete proprio in occasione della giornata che celebra l’amore: San Valentino. “Nessun argomento è tabù quando si parla di sclerosi multipla: non lo sono neppure temi come la sessualità e l’intimità. Sono aspetti della vita di cui parlare con le persone, in AISM si fa; anche queste sono parte importanti della vita e della salute emotiva di ogni persona – dichiara Francesco Vacca, presidente nazionale di AISM –. Il modo in cui una persona riesce a reagire alla malattia può dipendere in gran parte da come chi le sta accanto ne affronta la sua complessa realtà… anche questa è una sfida importante. Perché non lanciarla in occasione di San Valentino?”.

PrEP contro infezione HIV/ Appello ECDC: "aumentare accessibilità e rimborsabilità"

SCLEROSI MULTIPLA, “LE PARTI DEL TUTTO”: LA CAMPAGNA DI FREEDA E AISM

“Le parti del tutto” è la nuova campagna di AISM, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, realizzata da Freeda Platform, la piattaforma di marketing, dati e creatività del Gruppo che supporta le organizzazioni nell’ascolto e nella comunicazione con le nuove generazioni. La campagna ha l’obiettivo di raccontare la condizione di chi convive con una malattia come la sclerosi multipla aiutando le persone a preservare la propria identità nonostante il progredire della malattia.

“Le parti del tutto” propone la testimonianza diretta di ragazzi e ragazze che vivono questa condizione e l’impatto della malattia sull’ambiente e la famiglia. Con l’obiettivo di stimolare una riflessione sulla sclerosi multipla, l’Associazione ha scelto Freeda per promuovere un racconto senza filtri. In Italia ogni anno si registrano 3.600 nuove diagnosi e le persone colpite da sclerosi multipla sono circa 133mila, con una diffusione doppia nelle donne rispetto agli uomini. La forma recidivante-remittente costituisce circa l’85% di tutti i casi ed è caratterizzata dall’alternanza di recidive o attacchi e dall’insorgenza di sintomi neurologici improvvisi. Una condizione, dunque, che mette a dura prova la qualità della vita delle persone che ne soffrono, condizionando la quotidianità e la sfera familiare.

Sindrome della morte in culla/ Pediatri: ecco le cinque regole della prevenzione

SCLEROSI MULTIPLA, I VIDEO DELLA CAMPAGNA “LE PARTI DEL TUTTO”

“La collaborazione con AISM conferma il nostro impegno nella promozione di messaggi inclusivi e di empowerment. Stimolare una riflessione sincera attorno al tema della sclerosi multipla, attraverso il racconto disincantato e senza filtri dei protagonisti, rientra perfettamente nella vision di Freeda e dei progetti che seguiamo con Freeda Platform”, ha dichiarato Andrea Scotti Calderini, CEO & Co-founder di Freeda.

Sessualità, sport, viaggi, i sintomi e le difficoltà di ogni giorno: questi i temi principali che vengono affrontati attraverso i dialoghi, le storie dei protagonisti e le interviste con psicologi. La serie è composta da 6 episodi e le prime tre puntate sono già disponibili sui canali social Facebook, Youtube, Instagram (già con 25mila persone raggiunte e 3mila interazioni), TikTok, su cui si registrano 7mila visualizzazioni, e sul sito di AISM. Qui i primi due episodi: https://www.instagram.com/p/CmcJH_Ch4IN/; https://www.instagram.com/p/Cn4ukFHDNqO/. Il terzo episodio dedicato alla sessualità sarà disponibile sui canali Facebook e Instagram di AISM dal 14 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA