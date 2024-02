Scomparsa 51enne Ischia/ Testimone: “L’ho notata con un cappuccio, quando mi ha visto ha cambiato strada”

Storie Italiane torna a parlare del caso della 51enne Antonella, la donna scomparsa da sabato scorso, 17 febbraio 2024, dall’isola di Ischia e di cui si sono perse ogni traccia. Il programma di Rai Uno ha intervistato il signor Giovanni, una delle ultime persone ad aver visto appunto la signora Antonella in paese: “L’ho vista vicino alla chiesa e quando l’ho incontrata lei ha cercato di nascondersi. Aveva un cappuccio in testa e in mano una busta ma la cosa strana era che era un giornata di sole bellissima, io stavo a mezze maniche. Mi son domandato come mai fosse così incappucciata ed ho pensato che volesse nascondersi ma non sapevo fosse la signora che stavano ricercando”. E ancora: “Poi domenica ho scoperto che la stavano cercando e sono andato dove c’è il centro di coordinamento e ho detto che l’avevo vista. Abbiamo collaborato in massa, giovani o meno giovani, ci siamo attivati per cercarla, io conosco la zona benissimo ma niente”.

Secondo il testimone la scomparsa Antonella sarebbe andata su una strada, precisamente su una diramazione che porta alla strada principale: “Lei potrebbe aver preso un passaggio, un pullman, magari qualcuno l’ha vista. Poi qui le case non hanno le telecamere, sono zone di campagna, comunque parliamo di ora di pranzo, la gente è a tavola ed è più forte muoversi a quell’ora”. Stando ancora al racconto del testimone la signora Antonella non si sarebbe fermata di notte nella porcilaia, come si sta ipotizzando in queste ore ma se ne è andata via subito senza sostare.

SCOMPARSA ANTONELLA, IL LITIGIO CON LA FIGLIA POI LA SPARIZIONE

Secondo quanto aveva raccolto Storie Italiane nella giornata di ieri, sembra che la 51enne avesse litigato con la figlia, dopo di che la stessa avrebbe lasciato la propria abitazione, molto probabilmente un allontanamento volontario. La cosa certa è che più passano i giorni e più monta la preoccupazione dei parenti, che temono che la signora sia magari caduta in qualche dirupo o abbia comunque bisogno di aiuto.











