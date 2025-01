E’ scomparso il 31 dicembre scorso a Roma il 31enne brasiliano Alphaville, e da quel giorno è sparito dalla circolazione. La sua auto è stata ritrovata la scorsa settimana in fondo ad un canale, e Roberta Spinelli, inviata di Storie Italiane, stamane ha fatto sapere: “Abbiamo ricevuto una segnalazione di un ragazzo con un cappuccio in testa che potrebbe essere Alphaville in una zona a pochi chilometri da noi. Ora ci sposteremo lì, c’è un ex orfanotrofio, un luogo che era occupato abusivamente, una zona di spaccio, un rifugio per senza fissa dimora”.

Per l’avvocato Nicodemo Gentile, che sta seguendo il caso di Alphaville tramite l’associazione Penelope: “Ipotizziamo che lui abbia uno zaino di fortuna”, ricordando che tutti i suoi effetti personali sono stati trovati nell’auto in fondo al canale. “Lui non ha precedenti – aggiunge il legale – vogliamo cercare di capire perchè il 31 dicembre 2024 era in quella zona, stiamo risalendo a tutti i suoi spostamenti effettuati prima della scomparsa per capire cosa sia successo, in tutte le scomparse c’è qualcosa di pregresso, non si scompare all’improvviso. Stiamo lavorando sull’evento antecedente, aspettiamo quello che emerge”.

SCOMPARSA ALPHAVILLE, RICERCHE IN CORSO MA NESSUN ESITO

L’auto di Alphaville è stata ritrovata nella riserva Marcigliana che ha un’estensione molto elevata, di 4.000 ettari: “Noi non pensiamo ad uno smarrimento involontario del ragazzo – precisa ancora Gentile – la mamma ci ha detto che il figlio gli ha detto ‘se dovesse succedermi qualcosa…’, lui stava allontanandosi da un pericolo”, aggiungendo che il telefonino è sempre disattivato e non è mai stato rinvenuto.

Storie Italiane si è quindi recato presso l’orfanotrofio da cui sarebbe partita la segnalazione, un luogo spettrale e abbandonato: “Una traccia importante – aggiunge Roberta Spinelli – da qui potrebbe essere passato Alphaville, seguendo la luce e lasciando la macchina, potrebbe essere arrivato qui. Ora andremo a verificare, abbiamo chiesto ad una persona che lavora in queste zone, che ci ha detto che non ha visto Alphaville”. La mamma di Alphaville ha concluso: “Io ho ancora la speranza di trovarlo in vita, io ho fede, troverò mio figlio”. La madre ha quindi voluto mandare un messaggio in portoghese al ragazzo: “Di modo che lui possa comprendere meglio cosa voglio dirgli”, un appello chiedendogli di tornare a casa, nonostante tutto quello che sia successo.

