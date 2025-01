Torna a parlare del caso di Alphaville, Storie Italiane, e ancora una volta il programma di Rai Uno si è collegato dalla Marcigliana, vicino a Roma, dove è stata rinvenuta la vettura del ragazzo, sparito il 31 dicembre 2024. Roberta Spinelli, l’inviata di Storie Italiane che sta seguendo da giorni il caso, ha parlato di una segnalazione da parte di un uomo che lavora in quella zona, a che ha visto un ragazzo con un cappuccio grigio in testa: “La segnalazione potrebbe corrispondere – racconta la mamma di Alphaville, collegata sul luogo – lui aveva questa giacca con il cappuccio grigio, è una pista e può essere. Ho tanti pensieri per la testa, non so cosa dire, ma nel mio cuore so che lo troverò, sono senza forze. So che mio figlio ha bisogno da me e per questo non desisto, io voglio risposte”.

In collegamento anche il presidente dell’associazione Penelope, che sta aiutando la mamma di Alphaville, fornendo appunto supporto nelle ricerche: “La polizia sta lavorando a pieno ritmo, sta tracciando ogni movimento fatto da Alphaville nei giorni precedenti la scomparsa. Le ricerche proseguiranno domani, e non finiranno fino a che non si batterà la zona palmo palmo. La polizia esaminerà i reperti trovati in macchina e confrontati anche con queste segnalazioni”.

SCOMPARSA ALPHAVILLE, LE TANTE COSE CHE NON TORNANO

Tanti i misteri legati a questa vicenda, a cominciare dal fatto che un “amico” di Alphaville sia stato trovato in possesso del bancomat dello stesso ragazzo, originario del Brasile. Inoltre, nella vettura, rinvenuta in fondo ad un fossato, sono stati trovati tutti gli effetti personali dello scomparso, che pochi mesi fa era stato vittima di una delusione d’amore dopo essersi separato dalla moglie. C’è poi il mistero di un messaggio inviato ad una terza persona: “Troviamoci nel solito posto”. Tanti gialli che andranno risolti, sperando di poter ritrovare Alphaville il prima possibile.