Scomparsa Franco Bonzi/ Il fratello: “Bisogna parlare con ‘Dua Lipa’, forse vuole solo rifarsi una vita”

Sul finale di puntata di ieri il programma di Telelombardia, Iceberg, ha trattato il caso di Franco Bronzi, l’uomo di Brera, Milano, che è sparito dopo che sarebbe stato raggirato da una finta Dua Lipa sui social. Franco Bonzi si era evidentemente infatuato di questa ragazza che si faceva chiamare appunto come la famosa popstar, ed era arrivato a versarle del denaro.

Ad un certo punto però è sparito, forse dopo essersi reso conto di essere stato vittima di una truffa, o non si sa per cosa, fatto sta che sulla vicenda è stata aperta una indagine e si è scoperto che il titolare della carta Postepay su cui Franco Bonzi versava i suoi soldi era un uomo di Catania, noto come “Cubista Mizuno”, che però rimanda al mittente ogni accusa, negando di essere coinvolto in questa vicenda. Cosa è successo quindi, e dove si trova Franco Bonzi? Il programma di Telelombardia ha provato a sentire Vanni, il fratello di Franco, che ha spiegato che bisognerebbe provare a contattare questa famosa Dua Lipa per scoprire qualcosa di più: “Si potrebbe chiederglielo per sapere qualcosa – dice – sarebbe già una bella cosa sapere chi è il responsabile di questa truffa”.

SCOMPARSA FRANCO BONZI, IL FRATELLO: “SI FACCIA SENTIRE PER IL FIGLIO…”

Quindi ha aggiunto: “Franco è libero di fare quello che vuole ma l’importante è che si faccia sentire per il figlio, la speranza è che sia ancora vivo magari ha voluto dare una svolta alla sua vita per la delusione”.

Ovviamente l’ultimo scenario è quello in cui sperano tutti ma alla luce di quanto accaduto l’allontanamento volontario appare una ipotesi remota tenendo conto che tra l’altro Franco Bonzi ha mandato una sorta di lettera di addio al figlio con una serie di istruzioni da seguire, di conseguenza le quotazioni che lo stesso si sia suicidato sono molto alte. Da segnalare infine il mistero della somma in Bitcoin, consistente, che Franco Bonzi avrebbe versato anche se al momento non è ben chiaro a chi.

