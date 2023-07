Scomparsa, replica prima stagione/ Anticipazioni seconda puntata: E’ mistero sulla scomparsa di Camilla

Scomparsa, anticipazioni repliche seconda puntata

Questa domenica, 9 luglio 2023, torna la seconda puntata della replica di Scomparsa l’amatissima serie targata Rai1 che ha collezionato tantissimi ascolti. La serie che vede come protagonisti, Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, torna con due nuove episodi ricchi di suspense e colpi di scena.

La storia della fiction racconta di Nora Telese, psichiatra infantile, che ha cresciuto da sola la figlia Camilla. La donna decide di trasferirsi da Milano a San Benedetto del Tronto con la figlia, che si ambienta bene e si lega molto ad una coetanea di nome Sonia. Tutto procede nella normalità, fino a quando la giovane e l’amica scompaiono durante una notte lasciando Nora nella disperazione.

Scomparsa: anticipazioni replica terzo episodio

Le ricerche per trovare Camilla e Sonia sono risultate vane, e i misteri che avvolgono la loro sparizione si infittiscono sempre di più. La polizia, dopo alcune ricerche, trova una pista che la porta direttamente a sospettare di Riccardo Trasimeni, padre di “Armadillo”.

Proprio lui, ha un legame con Nora Telese. La psichiatra, mamma di Camilla, gli ha tolto la patria potestà e questo potrebbe essere un movente per una ritorsione o vendetta. Cosa scopriranno gli investigatori di Scomparsa? Cominciano ad emergere sempre più particolari sui misteri del paese.

Scomparsa: anticipazioni replica quarto episodio

La scomparsa di Camilla e Sonia in una piccola comunità, ha attirato le attenzioni della stampa locale per le misteriosi dinamiche della sparizione. Molto presto, operò, la voce si è sparsa oltre i confini di San Benedetto del Tronto interessando anche i media nazionali.

I telegiornali e i giornalisti nazionali cominciano a disturbare il normale proseguimento delle indagini. Questo è un problema non da poco per i poliziotti, il cui tempo in questo caso è una componente essenziale. Gli investigatori riusciranno a placare la stampa? Non rimane che attendere le replica della seconda puntata della fiction.

