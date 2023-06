Scomparsa Santina Renda/ Avv Ferrandino: “Donna del Nord Europa ci ha detto ‘Sono io’”

Mattino Cinque News è tornata ad occuparsi del caso di Santina Rende, la bimba scomparsa da Palermo e che oggi avrebbe compiuto 40 anni. Negli ultimi giorni è emersa una nuova segnalazione, una donna che avrebbe spiegato di riconoscersi proprio in Santina Rende, e a riguardo ne ha parlato l’avvocato Ferrandino. In collegamento con il programma di Canale 5, il legale della famiglia della giovane sparita ha spiegato: “E’ il 40esimo compleanno, siamo stati contatti da una ragazza del nord Europa che si è riconosciuta nella storia di Santina Renda e inoltre ha riconosciuto la fotografia di Santina da piccola come essere lei quindi abbiamo invitato la ragazza ad inviarci il materiale biologico”.

“Le abbiamo spiegato come raccoglierlo, ce lo manderà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane arriverà presso il laboratorio di Roma, avremo il risultato e poi verrà confrontato con il dna della mamma”. Quindi l’avvocato Ferrandino ha aggiunto e concluso: “La coincidenza ha voluto che stiamo portando avanti anche un’indagine in Sicilia e la nostra corrispondente ha preso appuntamento con i procuratori che si stanno occupando delle indagini e dovrebbero riaprirle”.

SCOMPARSA SANTINA RENDA, DUE BUONE NOTIZIE

Due buone notizie quindi per quanto riguarda il caso di Santina Renda, la bimba sparita nel 1990, 33 anni fa, dal capoluogo siciliano, quando aveva solo 7 anni. Da allora si è persa ogni traccia della piccola, ma la famiglia, a cominciare dalla mamma e dalla sorella, non ha mai smesso di cercarla e non ha mai perso la fiducia di ritrovarla in vita.

La seconda notizia, come detto sempre dal legale Ferrandino, che è lo stesso anche della famiglia di Angela Celentano (altra piccola sparita anni fa), è che a breve dovrebbero riaprirsi le indagini di conseguenza sono attese interessanti novità nelle prossime settimane, a cominciare dagli esiti del dna della donna che ha fatto la segnalazione: non ci resta che aspettare in attesa di tutti gli aggiornamenti, sperando ovviamente che siano positivi.

