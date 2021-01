Scooby-Doo/ Video, su Italia 1 il film con Sarah Michelle Gellar (oggi, 3 gennaio)

Scooby-Doo va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, domenica 3 gennaio, a partire dalle ore 14. La pellicola è stata prodotta nel 2002 da una coproduzione tra Stati Uniti e Australia che ha visto impegnata diverse case cinematografiche con la distribuzione curata dalla Warner Bros Pictures. La regia del film porta la firma di Raja gosnell con soggetto tratto dai fumetti di William Hanna mentre per quanto concerne la sceneggiatura è frutto del lavoro di James Gunn, Joe Ruby e Ken Spears. Le musiche della colonna sonora sono state composte da David Newman con il montaggio di Kent Beyda mentre i costumi indossati dagli attori sono stati realizzati da Leesa Evans. Nel cast sono presenti Matthew Lillard, Freddie Prinze Jr, Sarah Michelle Gellar, Linda Cardellini, Rowan Atkinson, Isla Fisher e Miguel A. Nunez Jr.

Scooby-Doo, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Scooby-Doo. Shaggy, Velma, Daphne e Fred sono quattro inseparabili amici che hanno deciso di mettere insieme una attività investigativa per risolvere i più disparati misteri. Con loro c’è anche un cane di razza danese di nome scooby-doo che ha la particolarità di saper parlare e soprattutto di essere poco coraggioso. I quattro vengono assoldati da una donna di nome Pamela Anderson la quale devi cercare di risolvere una questione riguardante un fantasma che infesta la sua azienda non permettendole di lavorare opportunamente. I quattro amici con il supporto del povero scooby-doo s’imbattono nel fantasma ed in particolare riesco a scoprire come dietro tutto questo ci sia in realtà un conoscente di Pamela il quale aveva tutti gli interessi nel portare al fallimento l’azienda in maniera tale da ottenere una per quattro soldi. Nonostante il successo ottenuto nel risolvere questo caso i quattro decidono di separarsi e di intraprendere percorsi solitari con la sola eccezione di Shaggy ormai è diventato amico inseparabile di Scooby-Doo.

Due anni più tardi i quattro amici si ritroveranno insieme a Scooby Doo in un aeroporto scoprendo di essere stati tutti convocati dal proprietario di un parco dei divertimenti a tema horror. Il motivo per il quale i quattro amici sono stati convocati è relativo ad un mistero che non permette al parco di essere funzionare come dovrebbe. Il proprietario infatti racconta ai ritrovati amici di aver valutato lo strano comportamento di tutti i visitatori del parco all’uscita. Secondo alcune dichiarazioni e ricostruzioni sembra che nel parco ci siano delle entità soprannaturali che farebbero a vivere ai clienti delle esperienze extrasensoriali che hanno quale principale conseguenza quella di destabilizzare la loro mente. I quattro amici dovranno quindi occuparsi questa situazione quanto mai complessa cercando di scoprire chi si cela dietro tutto questo e per quale motivo abbia deciso di minare impossibile guadagni del parco.

