Ragno violino, allarme a Roma/ Le farmacie avvisano: “Molte punture in poche ore”

Paura a Roma, dove il ragno violino sta spaventando gli abitanti della capitale. Come spiega Leggo, l’allarme arriva dalle farmacie della Capitale che hanno registrato tanti casi di punture in poche ore. La puntura del ragno violino, infatti, può creare seri problemi alla salute degli umani. In varie zone di Roma, dal Laurentino al Portuense, la minaccia è seria. Il ragno violino, infatti, conta casi accertati di punture in quelle zone, ma secondo gli esperti non bisogna abbassare la guardia, anzi, tenere alta l’attenzione in questo momento è fondamentale.

“In pochi giorni abbiamo visto cinque pazienti con piaghe vere e proprie. Nel giro di 24-36 ore quel pizzico causa prurito e dolore, mano a mano si apre una piaga con pus e sangue” ha spiegato a Leggo il farmacista Roberto Adrower della Farmacia Adrower di via Fuggetta a Villa Bonelli. Il farmacista ha invitato la popolazione a tenere alta la soglia dell’attenzione a “controllare le aree verdi pubbliche e private della città”.

L’allarme degli esperti: “Inviato note alla Asl”

Sul pericolo del ragno violino a Roma è intervenuto anche il vice Presidente del Consiglio Municipio Roma XI Marco Palma: “Dopo la segnalazioni di alcuni casi nel nostro territorio ad opera di un mio amico titolare di una farmacia, ho inviato una nota alla AslRm3, Uosecs Municipale, dipartimento Ambiente di Roma Capitale ed Ama per conoscenza sull’accaduto e per avere chiarimenti in merito ai ruoli operativi in essere”.

Il ragno violino può avere grandezza variabile, da piccola a media, ossia dai 7 ai 9 millimetri. Ha un colore marroncino-giallastro e spesso è difficile anche notarlo tra la vegetazione. La sua puntura, però, si fa sentire. All’inizio questa sembra asintomatica, ma poi con il passare delle ore ecco vere e proprie piaghe con prurito e sanguinamenti, oltre che pus. Le segnalazioni arrivano quasi tutte da Roma Sud.

