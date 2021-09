Scopre tradimento fidanzato: video choc/ Amante nana si cala dal balcone in mutande…

Dall’America del Sud arriva una scena degna di una soap opera. Al centro del video diventato virale sui social, la scoperta di un tradimento da parte di una donna da parte di quello che si suppone essere il suo fidanzato. La scena è esilarante e inquietante al tempo stesso, come sottolinea anche Leggo.it che ha raccontato l’accaduto. Dal filmato è possibile notare la presenza di una donna mentre si reca, con passo agitato, alla porta dell’uomo, forse il suo compagno. La protagonista è visibilmente arrabbiata, bussa con enfasi ed attende che l’uomo le apra.

Non è possibile comprendere le grida della donna che inevitabilmente attraggono l’attenzione dei passanti i quali si radunano sotto l’abitazione del malcapitato, a quanto pare scoperto in flagrante nel bel mezzo di un tradimento ai danni della compagna. L’uomo si affaccia semi nudo dal balcone al primo piano dell’abitazione, attende qualche istante, quindi apre la porta. Mentre la compagna entra, però, un’altra donna compare dallo stesso balcone mentre si fa calare giù da quello che potrebbe essere il suo amante, aiutata dai passanti stessi.

Donna scopre il tradimento del fidanzato: amante si cala dal balcone e scappa

Sorpreso il tradimento in flagrante, l’uomo tenta di uscirne comunque indenne dalla spiacevole ed umiliante situazione ma nel frattempo l’amante, visibilmente affetta da nanismo, dopo essersi calata dal balcone tenta di nascondersi in uno scatolone che si trova in strada cercando di fuggire in quel modo incredibile senza farsi notare dalla fidanzata del suo amante.

La donna però, ben presto torna in strada e in pochi istanti si accorge della strana presenza sotto lo scatolone, ancora in biancheria intima, iniziando a rincorrerla mentre l’amante tenta di coprirsi nel migliore dei modi. A quel punto si interrompono le immagini, sotto lo sguardo interdetto dei vicini ma anche degli spettatori del video che, come spiega il portale Leggo sarebbe stato realizzato da un vicino di casa, presumibilmente in America Latina, e poi caricato su Instagram dove è diventato inevitabilmente virale.

No hay en Netflix una producción mejor que esta pic.twitter.com/vbxkuxtTZ0 — Catamarco (@Catamarco) September 7, 2021





