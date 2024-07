Scott e Andrea Swift, chi sono papà e mamma di Taylor Swift/ “Entrambi i miei genitori hanno il cancro”

Taylor Swift, chi sono i genitori Scott e Andrea: sposati dal 1988 e orientati nel mondo degli affari

C’è grande attesa per il concerto di Taylor Swift allo stadio San Siro di Milano, con le due date del tour The Eras Tour del 13 e 14 luglio 2024. In pochi anni la popolarità ed il successo della popstar 35enne sono cresciuti raggiungendo livelli senza precedenti. Il merito è ovviamente in gran parte dell’artista ma anche la sua famiglia, i suoi genitori Scott e Andrea Swift hanno un merito: quello di averla spronata sin da quando era piccola a seguire il suo talento e questo nonostante fossero delle persone inserite nel mondo degli affari e ben lontane dal mondo dell’arte.

Scaletta Max Pezzali: concerto a Bari Stadio San Nicola di oggi 13 luglio 2024/ Tour si chiude con grandi hit

Stando infatti a quanto riporta Elle, Scott e Andrea Swift sono rispettivamente il papà e la mamma di Taylor Swift. La donna ha lavorato per tanti anni come marketing manager in un’agenzia pubblicitaria mentre l’uomo era un agente di borsa, diventato poi vicepresidente di Merrill Lynch. I genitori di Taylor Swift si sono sposati nel 1989, precisamente il 20 febbraio, in Texas. La popstar, nata il 13 dicembre 1989, ha un fratello minore, Austin, nato nel marzo del 1992. Nonostante il grandissimo successo, Taylor è rimasta molto legata alla sua famiglia.

Scaletta Coldplay concerto Roma, Stadio Olimpico oggi 13 luglio 2024/ Canzoni divisi in quattro atti

Scott ed Andrea, chi sono papà e mamma di Taylor Swift: “Entrambi hanno avuto un tumore”

Taylor Swift dei genitori Scott e Andrea ha parlato in molte interviste. Nel 2009 a Rolling Stone ha rivelato una curiosità sul suo nome: “Mia madre pensava che con un un biglietto da visita con scritto ‘Taylor’ non avresti saputo se era un ragazzo o una ragazza. Voleva che fossi una persona d’affari in un mondo d’affari”. Mentre nel 2015 ha annunciato con un post su Tumblr che a sua mamma Andrea era stato diagnosticato un tumore: Mia mamma voleva che lo sapeste. Voleva che sapeste perché forse non sarà presente a molti spettacoli di questo tour. Ha una battaglia importante da combattere”. Ed infine in un’intervista per Elle del 2019, Taylor ha poi raccontato che il cancro della mamma Andrea era tornato, rivelando che anche il papà Scott si era sottoposto a un trattamento per la stessa malattia. Tuttavia, la famiglia ha tenuto comprensibilmente segreti ulteriori dettagli medici.











© RIPRODUZIONE RISERVATA