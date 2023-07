SCREAM VI/ Il sesto capitolo del franchise è una sorpresa

Sesto capitolo della saga cinematografica di Scream e sequel diretto del film realizzato nel 2022, Scream VI è una sorpresa. Il franchise riesce sempre a rigenerarsi, rivolgendosi anche al pubblico teen. Dopo il passaggio nelle sale, il film è disponibile in Collector’s Steelbook 4K UHD + Blu Ray con Paramount e Plaion Pictures. L’edizione limitata prevede 6 Cards da collezione, O-ring esclusiva e contenuti extra altrettanto esclusivi.

SINOSSI – I quattro sopravvissuti agli omicidi compiuti da Ghostface, le sorelle Sam (Melissa Barrera) e Tara Carpenter (Jenna Ortega) insieme ai gemelli Chad (Mason Gooding) e Mindy Meeks (Jasmin Savoy Brown), si lasciano alle spalle quanto accaduto a Woodsboro per iniziare un nuovo capitolo della loro vita trasferendosi a New York. Ma anche nella Grande Mela si ritroveranno ad avere a che fare con un nuovo Ghostface. Come affronteranno questo nuovo inizio?

In Scream VI Courteney Cox riprende il suo ruolo dai precedenti film, esattamente come Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding, Hayden Panettiere e Jasmin Savoy Brown. Assenti invece Neve Campbell e David Arquette, ma i loro personaggi vengono comunque nominati in diverse occasioni. Il tandem di registi riesce a mantenere viva la tensione, superando i soliti scetticismi da sequel. Il ritmo è soddisfacente e non mancano le citazioni di spessore, da Wes Craven al “nostro” Dario Argento. Menzione necessaria per la bellissima sequenza in metropolitana, eccellente.

EXTRA E BONUS FEATURES

Commento del cast e della troupe: La morte arriva in città

Le facce della morte

Più meta che meta

Bagno di sangue al minimarket

Un appartamento da urlo

Treno notturno per il terrore

Teatro di sangue

