Trasporti, oggi conferenza Stato-Regioni/ Tpl come pre-Covid: resta il nodo treni

È in corso la conferenza Stato-Regioni sul tema delicato dei trasporti in vista della riapertura di scuola e attività dal mese di settembre: «Al lavoro con Regioni e Comuni per organizzare le prossime settimane anche in vista della riapertura delle scuole. La sicurezza sanitaria è la premessa per la ripartenza del Paese», così il Ministro della Salute Roberto Speranza spiega sui social, con tanto di foto insieme alla Ministra dei Trasporti Paola De Micheli collegati in videoconferenza con tutti i Governatori delle Regioni. Dopo la pubblicazione del Dpcm che ha prorogato fino al 7 settembre prossimo le regole anti-Covid, i Presidenti di Regione spingono perché si possa arrivare ad una soluzione meno drastica sui trasporti, in particolare sul sistema del distanziamento sociale nei treni nazionali e locali in vista del ritorno in classe del prossimo 14 settembre. «Occorre collaborazione istituzionale per fare tutto ciò che è possibile per la prevenzione nella fase di ripartenza, considerando per quanto riguarda il trasporto pubblico locale che a settembre riapriranno le scuole e riprenderanno a pieno ritmo gran parte delle attività lavorative», ha spiegato il Presidente della Conferenza Stefano Bonaccini nella convocazione dell’incontro di oggi, ribadendo poi nella riunione «Chiudiamo con una soluzione in tempi brevi, entro la prossima settimana abbiamo la necessità, di organizzare la ripresa delle scuole».

TRASPORTI E SCUOLA: LE RICHIESTE DELLE REGIONI

Dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, passando per Liguria, Emilia Romagna e Lombardia: le richieste delle Regioni del Nord è che non vi siano impedimenti ad una corretto ma quasi completo utilizzo dei posti sul trasporto pubblico locale e sui treni. Questo viene chiesto nella conferenza con il Governo anche se tanto Speranza quanto il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia hanno ribadito che la base di partenza resta l’ordinanza Speranza del 1 agosto sull’utilizzo al 50% dei posti su trasporto nazionale e locale. Le Regioni, secondo il Giorno, hanno chiesto una spesa di un miliardo per l’ampliamento delle linee di trasporto pubblico locale mentre tengono la barra dritta sul distanziamento quantomeno da “ridurre” per evitare ingorghi e disagi da settembre: su questo, il Ministro Boccia ha fatto sapere nella conferenza Stato-Regioni – secondo Repubblica – «il trasporto pubblico locale tornerà alla fase pre-Covid, pur essendo il virus ancora in circolo». Nello stesso tempo però il Governo chiede alle Regioni di evitare ordinanze “sparse”, come quella della Lombardia, «I dieci milioni di persone che a settembre si rimetteranno in moto, studenti, professori, famiglie, sono la nostra priorità […] serve leale collaborazione tra istituzioni nazionali e locali che finora ha sempre funzionato». Il Ministro della Salute Speranza invece invita alla prudenza «bisogna trovare un punto di equilibrio tra le valutazioni del Comitato tecnico scientifico e le istanze, anche politiche, di Regioni e Comuni».

Al lavoro con Regioni e Comuni per organizzare le prossime settimane anche in vista della riapertura delle scuole.

