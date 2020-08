Scuola, Conferenza Stato-Regioni sui trasporti/ Caos collegamenti: torna la Dad?

Dopo le ultime due riunioni non andate a buon fine, oggi si ritrova la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali per dirimere le regole e le criticità sui trasporti in vista della ripresa della scuola il 14 settembre: se da un lato l’ambito sanitario ha visto scongiurare – per il momento – un nuovo rinvio delle riaperture sul fronte contagi, resta difficilissimo immaginare come si potrà riportare a scuola 8 milioni di studenti se le regole ferree del distanziamento rimarranno senza deroghe prima del 14 settembre. Nel frattempo ieri il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha confermato e convocato per le ore 19 di oggi la seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni tramite videoconferenza presso la sede del Ministero: collegati, oltre a sindaci e Governatori anche i Ministri Lucia Azzolina (Scuola), Paola De Micheli (Trasporti) e Roberto Speranza (Salute). L’ordine del giorno vede l’approvazione delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico”: il contenuto racchiude oltre agli ultimi pareri Cts e Mit anche le linee guida già inserite nell’ultimo Dpcm 7 agosto. Le posizioni sono chiare: Regioni ed enti locali chiedono deroga su distanziamento per consentire i viaggi a pieno carico dei treni e bus locali, di contro Governo e Cts escludono l’ipotesi e lavorano a metodi alternativi ma col tempo che passa e la campanella dei recuperi che scocca ormai domani.

CAOS SCUOLA: LA PROPOSTA DEI PRESIDI

I dubbi e il caos nel mondo scuola sono purtroppo ancora presenti dopo ormai 6 mesi di inattività forzata: «Abbiamo un piano A, con lezioni in presenza e un tetto di Didattica a distanza inferiore al 20%, come da indicazioni del Miur. E, poi, c’è il piano B, con la Dad che raddoppia se non avremo pullman a sufficienza», spiegano alcuni presidi della Regione Lazio al Messaggero, una sorta di “simbolo” di quanto al momento sembra avviarsi a livello nazionale. Se non arriveranno novità significative nella Conferenza Stato-Regioni di questa sera, il rischio forte è che in diversi territori la Didattica a Distanza tornerà ad essere il metodo principale per le lezioni, in attesa di migliorie sul settore trasporti. Le Regioni si troveranno prima della Conferenza Unificata per presentare un piano il più possibile univoco e unico al tavolo successivo del Governo: «Sarebbe una buona idea quella di far sottoscrivere- in vista dell’inizio dell’anno scolastico- delle autocertificazioni ai genitori, per i ragazzi minorenni, come quelle già distribuite negli aeroporti. Ed è in linea con tutte le precauzioni prese a livello nazionale», spiega Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi all’Ansa. In merito agli screening per gli studenti, il n.1 Anp replica «Siamo favorevoli allo screening degli studenti. Credo però che non ci siano sufficienti risorse per effettuarli a tappeto, considerando che sono 8,5 milioni». Bocciata la proposta del Ministero dei Trasporti sulla assimilazione compagni di classe e colleghi congiunti – il Governatore della Lombardia Fontana l’ha definita una «presa in giro del Governo» – si prova a capire come possibile ovviare ai problemi di ridotte capienze tanto su scuolabus quanto sugli stessi mezzi pubblici: mancano 14 giorni, pochissimi per poter arrivare ad un più possibile “normale” inizio delle attività.



