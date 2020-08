Verbania, scuola subito chiusa per Covid/ Iss Cobianchi: 1 positivo ai corsi recupero

Mentre la gran parte delle scuole d’Italia domani ripartirà con i primi corsi di recupero in vista della riapertura definitiva il 14 settembre, scoppia subito un “caso” Covid che pone immediata riflessione su quanto potrebbe avvenire nelle classi a pieno regime nelle prossime settimane: all’istituto Iss Cobianchi di Verbania dopo un utente positivo al coronavirus durante i corsi di recupero (cominciati lo scorso 26 agosto) è stato chiuso l’intero complesso, segnalando così già i primi dubbi circa le linee guida anti-contagio approvate da Cts, Stato e Regioni la scorsa settimana. «L’Istituto scolastico Cobianchi di Verbania “sospende le attività didattiche a partire da lunedì 31 agosto 2020 per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali, così come previsto dalle attuali normative per il contenimento della pandemia da Covid-19», scrive sul portale dell’istituto il dirigente scolastico Vincenza Maselli, «l’intervento si è reso necessario poiché un utente, entrato recentemente in Istituto, è risultato positivo al virus Covid-19». Proprio per preservare la sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico, tale decisione è «prioritaria rispetto a qualsiasi altro interesse».

ALLARME COVID VERBANIA: SANIFICAZIONE E PREVENZIONE

Sempre per la preside della scuola di Verbania la riapertura della scuola «avverrà quando saranno terminati i lavori di sanificazione e si potrà così garantire l’accesso in totale sicurezza. La data verrà comunicata il prima possibile». Al momento comunque non sono state sospese le attività del corpo docenti che opera comunque nella scuola in attesa della ripresa dei corsi di recupero: quanto avvenuto a Verbania resta però dirimente pensando a cosa potrà succedere nelle prossime settimane quando anche solo un ragazzo/docente/addetto dovesse rimanere positivo al tampone Covid-19. Da quanto spiegato nelle linee guida Iss-Cts in teoria dovrebbe esserci la temporanea sospensione della classe coinvolta, con tamponi/test da svolgere per tutti i contatti ma senza chiudere l’intero istituto: di contro però, come aveva già preannunciato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, le possibilità che soprattutto nelle prime settimane la decisione dei presidi sia più orientata alla chiusura totale (e all’adozione della Dad) è assai probabile, e il caso Verbania lo conferma immediatamente. Oggi alle 19 è convocata la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali per dirimere i nodi trasporti e mascherine: si appresta un tavolo tutt’altro che semplice per poter permettere l’apertura delle scuole in presenza il prossimo 14 settembre.



