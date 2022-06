Scuola di polizia 6 La città è assediata/ Su Italia 1 il sesto capitolo della saga

Scuola di polizia 6 La città è assediata, film di Italia 1 diretto da Peter Bonerz

Scuola di polizia 6 La città è assediata sarà trasmesso oggi, 4 giugno, dalle ore 16:20 su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato nell’anno 1989 e appartiene ai generi cinematografici commedia, azione e comico. Il regista di questo film risulta essere Peter Bonerz mentre la sceneggiatura è stata scritta da Stephen Curwick.

All’interno del cast del film ci sono attori molto famosi come Matt McCoy, Bubba Smith, G.W. Bailey, David Graf, Michael Winslow, Leslie Easterbrook, Marion Ramsey, George Gaynes, Lance Kinsey e Kenneth Mars. Le musiche di questo film sono state realizzate da Robert Folk mentre la fotografia è stata curata da Charles Rosher Junior.

Scuola di polizia 6 La città è assediata, la trama del film

Leggiamo la trama di Scuola di polizia 6 La città è assediata. Il capitano Harris è riuscito finalmente a uscire dall’ombra del comandante Lassard e gli viene assegnato un distretto della città tutto per sé. Insieme al fido Proctor, Harris è finalmente felice e non deve più collaborare con i suoi ex colleghi. Tuttavia, le cose si mettono male per lui quando una banda, detta la banda di Wilson Height, decide di prendere di mira proprio questo distretto. A quel punto, Harris non sa cosa fare e decide di intervenire in prima persona.

Il suo intervento comunque, causa solo più danni e la banda riesce a rapinare facilmente una banca. Furioso per quello che sta accadendo nel distretto, il sindaco decide di chiedere spiegazioni alla polizia. A questo proposito, sarà costretto a intervenire il comandante Lassard che prenderà in mano la situazione e cercherà di rimettere a posto Harris. Quest’ultimo sarà realmente sconsolato perché non vorrà collaborare con i suoi ex colleghi ma sarà costretto a farlo. Le sorprese comunque, non finiscono qui. Infatti, sembra proprio che in città ci sia un altro genio del male. La banda di Wilson Height non opera da sola ma colpisce luoghi specifici. Chi ci sarà dietro questi crimini e queste rapine? La banda della scuola di polizia, ormai divenuta importante è decisa a scoprire cosa si cela dietro questa banda di criminali e farà di tutto per far uscire fuori la verità.











