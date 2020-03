Scuole chiuse per coronavirus/ Proroga oltre il 15 marzo? Tutte le ipotesi possibili

Le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse in tutta Italia causa epidemia di coronavirus. La domanda sorge spontanea: quando riapriranno? Allo stato attuale delle cose il decreto d’emergenza scadrà domenica 15 marzo, di conseguenza, lunedì 16 si dovrebbe tornare sui banchi, ma ora come ora è difficile fare una previsione reale su cosa possa accadere nei prossimi dieci giorni, e non è quindi da escludere che il “divieto” venga prolungato ulteriormente. Lo hanno fatto chiaramente capire il presidente del consiglio Giuseppe Conte, e il professor Locatelli, del Consiglio superiore di sanità, non escludendo appunto una proroga. Un’indicazione in tal senso giunge già dalle gite scolastiche, inizialmente sospese fino al 15 marzo, poi allungate fino al 3 aprile. Se anche per la didattica la situazione dovesse essere simile, a quel punto gli studenti rientrerebbero in classe solamente fra un mese, con una sospensione decisamente lunga.

SCUOLE CHIUSE PER CORONAVIRUS: OCCHIO ALLE INVALSI E ALLA MATURITA’

Cosa fare quindi in caso di chiusura prolungata? Allo stato attuale sembrerebbe impossibile, almeno per oggi, che la chiusura dell’anno scolastico possa essere prolungata oltre la metà di giugno, ma nulla è da lasciare al caso. Anche l’ipotesi di “tagliare” le vacanze pasquali, riducendole al solo lunedì dell’Angelo, non è stata per ora presa in considerazione, mentre il quotidiano Il Messaggero parla di rientri pomeridiani simili ai corsi di recupero organizzati per chi deve appunto recuperare materie insufficienti. Un’altra mossa per recuperare giorni, sempre che si ritorni a scuola, potrebbe essere quella di far svolgere le lezioni anche di sabato, giorno feriale per moltissimi alunni, ma anche in questo caso siamo solo nel campo delle ipotesi. Nel frattempo i docenti stanno preparandosi all’e-learning, le lezioni virtuali via Skype e simili, anche se non sarà semplice farlo per tutti gli alunni e per tutte le scuole, visto che i nostri istituti non sono completamente attrezzati, salvo i grandi atenei e le scuole più moderne del nord Italia. C’è poi la questione delle prove invalsi, da svolgere entro il mese in corso, ma che a questo punto verranno totalmente riprogrammate, e infine, quella degli esami di maturità che nella peggiore delle ipotesi potrebbero essere ridotti al solo orale.

