Scuole e università chiuse, Coronavirus/ Lombardia e Veneto: stop a gite scolastiche

Scuole e università chiuse a causa del Coronavirus. Dopo il crescente numero di casi positivi al Covid-19, sono state adottate nuove “misure speciali” che riguardano anche il sistema scolastico italiano. Nel Consiglio dei Ministri, tra i provvedimenti urgenti e straordinari adottati, sono state approvate misure che consentono lo stop alle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero. «Una richiesta che ho portato all’attenzione dei colleghi di governo e che farò in modo di rendere operativa già nelle prossime ore», ha scritto su Facebook il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Niente gite dunque. Ma si tratta di «una precauzione che a mio avviso si rende necessaria in questo scenario». Del resto, l’Anp (Associazione nazionale dei presidi) aveva chiesto lumi al Ministero della Salute riguardo lo svolgimento dei viaggi di istruzione, anche se alcune regioni hanno giocato d’anticipo vietandole subito. Questo è stato il caso della Campania, col governatore Vincenzo De Luca che, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, ha invitato i dirigenti scolastici a sospendere l’organizzazione delle gite per motivi precauzionali.

CORONAVIRUS, SCUOLE E UNIVERSITÀ CHIUSE: STOP A GITE SCOLASTICHE

Il testo del decreto emanato dal governo parla chiaro: «sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza». Il Coronavirus blocca dunque anche il settore scolastico, non limitandosi solo alle zone “focolaio”. Nel Lodigiano, ma anche in altre zone della Lombardia, come a Cremona e Crema. Poi Piacenza, ma si parla di scuole chiuse anche in Trentino almeno fino a martedì. Ad esempio, il presidente della Provincia autonoma di Trento ha disposto la chiusura per il 24 e il 25 febbraio sia degli asili nido sia delle università, comprese biblioteche e aule di studio, e delle Fondazioni Mach e Bruno Kessler. I sindaci nella zona dei Colli Euganei hanno disposto la chiusura delle scuole fino a mercoledì. In Lombardia e in Veneto sono state sospese le attività universitarie. Anche l’Università di Ferrara ha deciso di restare chiusa per una settimana, fino al primo marzo, per ridurre le possibilità di contagio.

