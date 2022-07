Se fossi lei/ Su Rai 3 il film con Cameron Diaz

Se fossi lei, film di Rai 3 diretto da Curtis Hanson

Se fossi lei sarà trasmesso oggi, domenica 10 luglio, a partire dalle 14.30 su Rai 3. La pellicola è del 2005, è distribuita e prodotta da Twentieth Century Fox Film Corporation. La regia è di Curtis Hanson, in 43 anni di carriera ha diretto 18 film e vinto un Premio Oscar nel 1988 come migliore sceneggiatura non originale per L.A. Confidential.

La protagonista principale è Cameron Diaz, inizia a lavorare molto giovane come modella, a 21 anni esorda nel cinema ottenendo una parte nel film The Mask con Jim Carrey. Viene consacrata regina della commedia nel 1998 con il film Tutti pazzi per Mary per cui riesce a vincere anche l’Mtv Movie Award. Qualche anno dopo entra nel cast del film Charlie’s Angels dove ottiene un compenso di 12 milioni di dollari. L’altra protagonista è Toni Colette, ha recitato per molti con la Sidney Company. Il debutto sul grande schermo arriva nel 1991 con Spotswood, il vero successo risale al 1996 con Emma.

Se fossi lei, la trama del film

In Se fossi lei Maggie e Rose sono due sorelle ma hanno poche cose in comune. Dopo la morte della madre sono state cresciute dal padre Micheal e dalla matrigna Sydelle. Rose è la maggiore, molto austera, professionale, svolge il lavoro di avvocato ed è anche molto affermata nel suo campo, è molto corteggiata, di lei gli uomini apprezzano l’intelligenza. Rose è molto protettiva nei riguardi della sorella minore che al contrario è uno spirito libero, poco responsabile, i suoi atteggiamenti non sono molto condivisi da lei che invece vive la sua vita con i piedi posati a terra.

Maggie non riesce a stare su un posto di lavoro per lungo tempo. Quando è giù di morale si rifugia nell’alcool, per vivere cerca uomini finanziariamente benestanti. Due sorelle completamente diverse, ma con una cosa che le accomuna: il numero di scarpe. Quando la matrigna Sydelle caccia di casa Maggie, perché non tollera più i suoi comportamenti, la ragazza chiede aiuto alla sorella che l’accoglie nel suo appartamento. La loro relazione non è facile, ma peggiora quando Maggie scopre Rose al letto con il suo fidanzato.

Qualche tempo prima, mentre Maggie frugava nei cassetti del padre ha trovato dei biglietti di auguri per lei e sua sorella spediti dalla loro nonna che credevano morta. Così cacciata anche dalla casa della sorella e senza una prospettiva di lavoro, Maggie si mette sulle tracce della nonna e la trova in Florida che la invita a stare con lei.

La nonna capisce che la nipote l’ha ricercata solo perchè vuole da lei del denaro, così decide di darle uno stipendio facendola assumere come aiutante nella comunità pensionistica dove vive. Nel frattempo anche Rose decide di cambiare la sua vita, lascia il lavoro di avvocato per fare la dog-walker, decide di frequentare Simon Stein, un collega di lavoro che aveva spesso ignorato, cercando d iridare equilibrio alla sua esistenza. Maggie invece si appassiona ai vecchietti della pensione e comincia ad amare il suo lavoro. Riusciranno le due sorelle a riconciliarsi dopo tutti questi cambiamenti apportati nella loro vita?

