Se potessi dirti addio 2 si farà?/ Anticipazioni seconda stagione: l’indizio di Ricky Tognazzi e Simona Izzo

Se potessi dirti addio 2, la seconda stagione si farà? Ecco cosa sappiamo

Ci sarà Se potessi dirti addio 2? È questa la domanda che nasce spontanea mentre si avvicina il gran finale della miniserie di Canale 5 che ha ritrovato Gabriel Garko e Anna Safroncik protagonisti. Questa sera, 5 aprile, va in onda su Canale 5, l’ultima puntata di Se potessi dirti addio, alla fine della quale sembra proprio che Marcello troverà risposta a tutte le sue domande. E già questo ci da, in effetti, un primo indizio sul futuro della serie diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

L’altro indizio arriva in effetti proprio dai due registi, che in alcune dichiarazioni avrebbero reso chiara la volontà di chiudere le vicende dei protagonisti in una sola stagione e con pochi episodi. Parlando della serie, come riportato da Davidemaggio, la coppia ha parlato del lavoro sul set: “Durante le riprese ci siamo divertiti, abbiamo condiviso con gli attori tanti momenti di prove, di elaborazioni del copione, di invenzioni. Come sempre quando lavoriamo con degli attori ricettivi e creativi.”

Le parole di Ricky Tognazzi e Simona Izzo confermano che Se potessi dirti addio 2 non ci sarà?

Analizzando poi il finale di Se potessi dirti addio, Tognazzi e Izzo hanno aggiunto: “Ogni puntata si chiude con una domanda che non può non avere risposta. Ci auguriamo che la passione che abbiamo infuso in questo racconto abbia catturato gli spettatori fino all’ultimo minuto. È infatti solo nelle ultime sequenze che le visioni di Marcello, disseminate nel corso della narrazione attraverso un codice realistico e mai artificioso, ci guidano verso la verità”. Dichiarazioni, queste ultime, che sembrano confermare che la storia di Marcello ed Elena si concluderà con la prima stagione, e questo, probabilmente, a prescindere dagli ascolti che otterrà l’ultimo episodio in onda questa sera su Canale 5. Non è tuttavia del tutto escluso che le cose possano cambiare nei prossimi tempi.











