Se scappo mi sposo a Natale/ Su Rai 2 il film con Cindy Busby

Se scappo mi sposo a Natale, film di Rai 2 diretto David DeCoteau

Se scappo mi sposo a Natale va in onda oggi, domenica 25 dicembre, su Rai 2 a partire dalle 22.40. Si tratta di una commedy family del 2017, titolo originale Runaway Christmas Bride, distribuito da Ion Television e prodotto da College Productions. La regia è di David DeCoteau, tra i suoi più recenti film ricordiamo: Il Principe dell’inganno, Inganni di famiglia e Mai fidarsi di una bionda.

Nel cast Se scappo mi sposo a Natale troviamo Cindy Busby, attrice canadese nata a Montréal il 18 marzo 1983. Tra i suoi ultimi film come interprete menzioniamo: Inganno letale, Amore a Daisy Hills e Il killer del piano di sotto. Travis Milne nella pellicola è Jason. L’attore è nato in Canada precisamente a Lac la Biche nel 1986. I suoi film più recenti che ha interpretato sono: Un’estate d’amore, Badge of honor e Il perfetto regalo di regalo. Mark Milburn nasce a Calgary in Canada, ed è Alex Altkins, con -Se scappo mi sposo a Natale – ha esordito al cinema. Tra gli altri nel cast abbiamo: Mackenzie Gray e Christos Shaw.

Se scappo mi sposo a Natale, la trama del film

In Se scappo mi sposo a Natale Kate Paulson interpretata da Cindy Busby è una giovane donna che è in procinto di sposarsi. Mentre si trova sull’altare e dopo essersi legata sentimentalmente a colui che crede essere l’uomo della sua vita pronunciando l’atteso sì, scopre dal suo neo marito che entrambi sono coinvolti in questioni economiche oscure e la futura moglie ne è immischiata senza saperlo.

Kate tradita nella fiducia che aveva riposto nell’uomo lo lascia in chiesa e fugge. Sale in macchina e si reca in una località sciistica con l’intenzione di trascorrere qualche giorno lontano da tutto e da tutti e riflettere su quali decisioni prendere a riguardo. Nel resort Kate fa amicizia con Jason, che da subito mostra interesse nei suoi confronti. Per paura che la loro amicizia possa finire prima di cominciare, Kate non gli rivela di essersi appena unita in matrimonio con Alex.

Quando l’ex campione di sci scopre la verità, la loro relazione si interrompe. Ma la storia non finisce qui, perché Alex si presenta da Kate con la sua famiglia e i genitori della moglie per mettere in chiaro una volta per tutte la questione lasciata in sospeso. La donna ora si trova a un bivio: tornare al passato ed essere ricordata come la sposa che ha abbandonato all’altare il marito, oppure chiudere il triste capitolo e cominciare una nuova storia con Jason?











