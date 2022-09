Sean Brocca, ex di Ilary Blasi “Si è sposata con Totti per convenienza? Mai detto”/ Smentisce post di Corona

Sean Brocca e le false dichiarazioni su Ilary Blasi, pubblicate da Corona: “Lei si è sposata con Totti per convenienza”

Fabrizio Corona ha recentemente pubblicato delle dichiarazioni di Sean Brocca sulla sua ex Ilary Blasi. Il contenuto delle parole dell’ex modello sulla conduttrice sono poco lusinghiere e molto taglienti: “Sono passati molti anni, noi siamo stati insieme un anno. Poi durante la nostra storia io mi sono un po’ divertito con altre, però non le ho mai messo le corna. La vedevo un po’ì troppo sbarazzina e per questo non mi fidavo. Negli ultimi tempi in cui stavamo insieme lei messaggiava con Totti. Per lei non provo rancore e ricordo le cose belle”.

Poi l’affondo: “Penso che Francesco Totti abbia amato davvero tanto Ilary. Però l’ha tradita più volte. Penso piuttosto che lei si sia sposata solo per convenienza e abbia sfruttato il suo nome per fare carriera. Lui poteva avere tutte le donne del mondo invece è rimasto sposato 20 anni con lei! Qualche scappatella è normale, ci può stare! Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con Passaparola come tutte le altre. Alla fine lei lo ha lasciato quando lui “ha perso tutto” e dopo che si era ben sistemata. Lei sapeva e ha accettato per venti anni perché le conveniva”.

Sean Brocca smentisce le dichiarazioni di Corona su Ilary Blasi

Sean Brocca ha smentito le dichiarazioni pubblicate da Fabrizio Corona su Ilary Blasi, che l’ex paparazzo gli ha attribuito. Tutte quelle illazioni che minano alla dignità della conduttrice, sarebbero false: “Io non ho mai pensato, detto o scritto queste cose qui“.

Sean Brocca ha, dunque, qualsiasi coinvolgimento sulle parole che il giornalista ha pubblicato nelle sue storie Instagram. Non è ancora arrivata la replica di Corona e neanche l’intervento della Blasi, almeno per il momento.

