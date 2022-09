Sebastiana e Maria Pireddu, chi sono le sorelle di Pamela Prati/ “Da piccole…”

Sebastiana e Maria Pireddu, chi sono le sorelle di Pamela Prati

Sebastiana e Maria Pireddu sono le sorelle della showgirl Pamela Prati. Le sorelle di Pamela Prati sono riservate e le notizie che le riguardano sono davvero poche. Nel 2019 Maria aveva rilasciato alcune dichiarazioni a Dagospia sulla situazione che stava vivendo Pamela Prati per il caso legato a Mark Caltagirone. Dalle sue poche dichiarazioni rilasciate a Dagospia, in occasione dello scandalo delle finte nozze di Pamela Prati, è saltato fuori che tra sorelle non ci sarebbero quotidiani scambi di telefonate. Nonostante questo, Maria Pireddu sostiene che il caso intorno al fidanzato evanescente, nonché suo presunto cognato, Mark Caltagirone, sarebbe stato montato senza avere contezza dell’effettiva verità: “Mia sorella si è presentata in televisione, a un certo punto non ha trovato nulla più da dire. Annunciare un matrimonio non vuol dire seminare zizzanie un po’ ovunque. Mia sorella non sta bene e l’avete tartassata paurosamente. Se ho mai visto Mark Caltagirone? Ci sono anche momenti in cui non vedo mia sorella se proprio la vogliamo dire tutta, non ho motivo di continuare a parlare con lei non avendo altro da dire”.

Maria Pireddu è nata in Sardegna, ma ha intrapreso una via completamente diversa. Nei pochissimi scatti della showgirl Pamela Prati in sua compagnia, si nota una grande somiglianza tra loro. Originaria di Ozieri, in provincia di Sassari, della vita privata di Maria Pireddu non sappiamo praticamente nulla. Non sappiamo se Maria sia sposata o se invece sia single.

Sebastiana, Caterina e Maria Pireddu sono le tre adorate sorelle della showgirl Pamela Prati. Delle tre sorelle di Pamela Prati non si conoscono neanche lavori e percorso di studi, e a differenza della più famosa sorella tutte quante loro si sono sempre tenute lontane dal mondo dello spettacolo. Di Maria Pireddu si sa solo che ha un figlio di nome Claudio, ma non è dato sapere se lei sia single o se sia sposata. Nel 2020 la donna si è trasferita a Roma per poter stare più vicina a sua sorella Pamela Prati. Proprio quest’anno Pamela Prati ha annunciato la perdita di uno dei suoi nipoti, Alessio. Non è dato sapere di chi fosse figlio il ragazzo: “Mia sorella vivrà a stento senza di te. Non è naturale che una madre seppellisca un figlio, avevi ancora tanto da vivere… Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Il mio amore ti raggiungerà per l’eternità”, ha scritto la showgirl in un post sui social dedicato al nipote scomparso”.

Proprio al nipote, Pamela Prati ha dedicato il brano Sale del Sud. Le tre sorelle hanno un rapporto speciale e più volte Pamela Prati ha voluto dedicare il suo amore nei loro confronti. In un post dedicato a sua sorella Sebastiana, la showgirl ha scritto: “Sei sempre stata al mio fianco, insieme siamo cresciute, abbiamo condiviso gioie e dolori, ci siamo sostenute in ogni momento. Ora siamo cresciute e cambiate, ma una cosa è certa: il bene che voglio rimarrà sempre lo stesso”.











