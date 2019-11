Sebastiano Iorio “Sono l’idraulico più sexy”/ Tonon: “Ma mi faccia il piacere!”

SEBASTIANO IORIO, IL SEXY IDRAULICO A MATTINO5

Giornata di polemiche e urletti a Mattino5 e non per via della presenza di donne e di starlette ma perché, come la stessa Federica Panicucci fa notare, in studio ci sono una decina di maschietti. I vip hanno preso posto per parlare di cerette, chirurgia e ritocchini tutti al maschile e in studio sono presenti Francesco Allegra, il più bello d’Italia, e Sebastiano Iorio, l’idraulico più sexy. I due prendono posto in studio insieme a Costantino Vitagliano, lo storico tronista apripista di un nuovo tipo di uomo che non si vergogna di ammettere di fare la ceretta e che ama curarsi lasciandosi andare alla vanità. Ma proprio su questo punto si apre il dibattito soprattutto quando proprio Sebastiano Iorio entra in studio con la camicia sbottonata fino all’ombelico, poi si mette in mostra rimanendo in piedi e facendo notare il suo fisico, ma ammettendo poi di “non essere vittima della vanità”.

L’ATTACCO DI RAFFAELLO TONON

Su questa sua affermazione scoppia la polemica. L’astrologo Joss prende subito la parola dicendo che è la società di adesso a spingere verso il narcisismo: “Tutti vogliono apparire, noi valiamo in base a quanti like abbiamo”. Sebastiano Iorio rimanda al mittente queste accuse: “Facendo l’idraulico non mi trovo con questo discorso, non vado a pensare ai like e ai social”. A questo punto interviene Raffaello Tonon e rilancia: “E’ una contraddizione continua, entra e ci mostra il fisico poi dice che fa l’idraulico e dice che non vuole apparire, poi è in tv per apparire. Fa prima a dire che è vittima della vanità punto e fine, mica la stiamo accusando di essere un malavitoso, ma mi faccia il piacere!”. Valerio Merola chiude poi con un sapiente discorso: “Bisogna riportare le cure dell’uomo proprio alle donne, ora tutte meravigliose per la cura del loro corpo. L’uomo deve tenere il passo e deve essere bello, attraente e curato“.

Ecco il video del momento:

“So di essere bello e di piacere” l’idraulico più sexy d’Italia, Sebastiano Iorio, ospite a #Mattino5 pic.twitter.com/zNrvEReF0G — Mattino5 (@mattino5) November 6, 2019





