SECRET LOVE/ La storia di un amore proibito

Un racconto di amore e di morte, ma non solo. Secret Love è un’opera che non lascia indifferenti e che merita grande considerazione. Il terzo lungometraggio di Eva Husson basa la sua potenza su un ottimo lavoro di scrittura cinematografica e su un casti di livello: tra gli altri Odessa Young, Josh O’Connor, Olivia Colman e Colin Firth. Il film è ora disponibile in home video (DVD) con Plaion Pictures e Lucky Red.

SINOSSI – In una calda giornata di primavera del 1924, la giovane domestica Jane Fairchild (Odessa Young) si ritrova da sola a festeggiare la Festa della Mamma. I suoi datori di lavoro, i coniugi Niven (Colin Firth e Olivia Colman) non sono in casa e lei ha la rara possibilità di trascorrere del tempo con il suo amante segreto, Paul (Josh O’Connor), il figlio dei vicini. Jane è da tempo innamorata di Paul, nonostante lui sia fidanzato con un’altra donna, amica d’infanzia e figlia di amici dei suoi genitori. Una serie di eventi imprevedibili per i due amanti cambierà però per sempre il corso della vita di Jane.

Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2021, Secret Love è l’adattamento cinematografico del romanzo Un giorno di festa di Graham Swift, pubblicato nel 2016. La trasposizione è stata affidata ad Alice Birch, già nota per Lady MacBeth e la serie Normal People, tratta dal romanzo di Sally Rooney, e l’operazione è stata vincente. Pur strizzando un po’ troppo l’occhio al mondo Downton Abbey, non si pone come un semplice dramma sul romanticismo e mira ad esplorare la fragilità e il potere del sesso, dell’amore e dell’impatto che questo ha su un’artista creativa. Alcune sequenze risultano un po’ artificiose e non potrebbe essere altrimenti, dato il materiale di partenza, ma il risultato è positivo. Dopo il promettente debutto con Bang Gang e l’opera seconda Girls Of The Sun, Eva Husson si conferma una cineasta dall’enorme potenziale. La fotografia cattura l’occhio e il commento sonoro è di ottima fattura, così come la scelta dei costumi.

