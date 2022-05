Segre invita Chiara Ferragni a memoriale Shoah/ Fedez: “Venga a Muschio Selvaggio”

Liliana Segre ha invitato Chiara Ferragni ad un memoriale sulla Shoah che si svolgerà a Milano nei prossimi giorni. “Ho visto che con suo marito Fedez si impegna sul sociale. Mi piacerebbe incontrarla e conoscerla. Il suo esempio potrebbe portare qui tanti ragazzi”, ha detto nel corso della sua ultima visita al Binario 21 della Stazione Centrale, lì dove partivano i treni diretti dall’Italia ad Auschwitz-Birkenau durante il nazismo, carichi di ebrei. Da una vita intera la sopravvissuta alla deportazione lotta affinché la memoria venga viva.

È anche per questo motivo che ha deciso di chiedere una mano alla influencer italiana più famosa al mondo, riconoscendo il suo potere a livello mediatico. “Sarebbe interessante poter venire magari assieme qui, davanti a questa grande scritta ‘Indifferenza’ che io ho voluto fosse messa all’ingresso del Memoriale proprio perché è questo oggi il problema da risolvere”, ha confidato Liliana Segre in una intervista rilasciata a La Repubblica.

Segre invita Chiara Ferragni a memoriale Shoah: la risposta di Fedez

Liliana Segre, invitando Chiara Ferragni al memoriale della Shoah a Milano, ha lanciato una importante chiamata alle nuove generazioni. “Il fatto che i ragazzi conoscano poco questo luogo e le storie che vi sono custodite, è il mio cruccio. Questo mi addolora, quando mi tocca ricordare che cosa ho vissuto io e cosa hanno vissuto milioni di ebrei, condannati per la sola colpa di esser nati. Se i giovani non arrivano, è stato tutto inutile? Se Chiara Ferragni venisse qui con me, molti adolescenti si interesserebbero a questo argomento e verrebbero qui a vedere quel che è successo a me e a tanti altri, fra cui i tanti che non sono mai tornati dal viaggio verso l’orrore”, ha proseguito ai microfoni de La Repubblica.

La risposta dell’influencer e del marito Fedez non è tardata arrivare. I due non soltanto hanno accettato l’invito, ma hanno anche ricambiato. “Sarei felice di invitare la Senatrice Liliana Segre al nostro podcast Muschio Selvaggio, spero possa accogliere il nostro invito”, ha scritto il rapper sui social.











