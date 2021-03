Segreteria Pd, Letta nomina 8 uomini e 8 donne/ I nomi: Boccia, Zampa, Misiani e…

Un “repulisti” generale all’interno del Partito Democratico in pochissimi giorni: Enrico Letta, eletto nuovo segretario solo domenica scorsa, ha nominato e ufficializzato la nuova segreteria che sarà composta da 8 uomini e 8 donne con alcune conferme dell’era Zingaretti (Vaccari) e del Governo Conte (Misiani, Zampa, Boccia). Dopo aver nominato ieri i due vicesegretari – Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano – ecco l’annuncio dei nuovi 16 membri che accompagneranno l’azione del segretario Letta verso i prossimi mesi di ricostituzione di un Partito ancora dominato dalle correnti.

New entry a sorpresa come l’ex ct della Nazionale di Pallavolo italiana Mauro Berruto – amico storico di Letta – e Antonio Nicita a cui viene affidato il compito importante di presidiare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Fuori tutti i “big” del Pd delle ultime tre segreterie (Renzi, Martina e Zingaretti): non rientrano in fatti nella squadra di Enrico Letta dem del calibro di Orlando, Delrio, Marcucci, Cuperlo, Franceschini, Fassino, Gualtieri, Serracchiani, Ascani, Finocchiaro, Malpezzi, Morani.

NUOVA SEGRETERIA PD: TUTTI I NOMI E I RUOLI

Letta ha formalizzerà in seguito la nomina del Coordinatore della Segreteria nazionale, mentre ha già affidato le relative “mission” ai due nuovi vicesegretari: Irene Tinagli si vede affidata la missione “Italia globale”, all’ex Ministro del Sud Peppe Provenzano sono affidate la missione “Prossimità”, le politiche del lavoro e il contrasto alle diseguaglianze; promosso anche un Comitato di esperti sulle sfide di Next Generation EU, coordinato da Antonio Nicita. «Il segretario ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, darà comunicazione (della decisione, ndrI) alla direzione nazionale», si legge nel comunicato del Pd dove si annunciano i 16 nuovi nomi che comporranno la segreteria nazionale del Partito Democratico, con relativi ruoli:

Lia Quartapelle, 38 anni, parlamentare (Europa, affari internazionali e cooperazione allo sviluppo).

Antonio Nicita, 53 anni, docente universitario (Istituzioni tecnologie e piano nazionale di riforma e resilienza).

Chiara Braga, 41 anni, parlamentare (Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture).

Chiara Gribaudo, 39 anni, parlamentare (Missione Giovani)

Cecilia D’Elia, 57 anni, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche (Politiche per la Parità).

Enrico Borghi, 53 anni, parlamentare (Politiche per la Sicurezza).

Anna Rossomando, 57 anni, parlamentare (Giustizia e Diritti)

Antonio Misiani, 52 anni, parlamentare (Economia e finanze)

Cesare Fumagalli, 67 anni, segretario nazionale di Confartigianato imprese dal 2005 al 2020 (Sviluppo economico, Terzo settore, Missione Pmi)

Manuela Ghizzoni, 59 anni, ex parlamentare Istruzione (Università e Ricerca).

Filippo Del Corno, 51 anni, compositore e operatore culturale, assessore alla Cultura del Comune di Milano (Cultura).

Susanna Cenni, 57 anni, parlamentare (Politiche agricole, alimentari e Forestali)

Sandra Zampa, 64 anni, giornalista, ex parlamentare (Salute).

Mauro Berruto, 51 anni, giornalista e formatore, Ct della nazionale maschile italiana di Pallavolo dal 2010 al 2015 (Sport).

Francesco Boccia, 52 anni, parlamentare (Autonomie territoriali e enti locali)

Stefano Vaccari, 53 anni, ex parlamentare (Organizzazione)



