Segreti di famiglia, anticipazioni puntata 23 giugno 2024 su Canale 5/ Cosa nasconde il cellulare di Inci?

Una nuova soap turca è entrata di prepotenza nel cuore degli italiani e questa sera 23 giugno 2024 – su Canale 5 – è attesa per la seconda puntata scandita da ben 3 episodi. Stiamo parlando di Segreti di famiglia, una saga che unisce gusto per il thriller e momenti di pura tensione, senza dimenticare dinamiche interpersonali connesse al percorso dei singoli personaggi.

Le anticipazioni di Segreti di famiglia – in onda questa sera, 23 giugno su Canale 5 – partono da una rivelazione clamorosa appresa da Celyn; il destino di tutti potrebbe cambiare in maniera radicale e soprattutto quello di Ilgaz, il primo a venire a conoscenza dei fatti oltre che colui incaricato di mettere al corrente la donna.. Momenti di crisi e discussione, cellulari nascosti e segreti finalmente svelati; questo e tanto altro nelle anticipazioni di Segreti di famiglia per la puntata di questa sera.

Una rivelazione di Ilgaz sconvolge Celyn: le anticipazioni di Segreti di famiglia tra rabbia e voglia di verità

Ilgaz si è fatto conoscere in queste prime puntate di Segreti di famiglia per un cinismo nemmeno troppo velato; peculiarità caratteriale che tornerà ad emergere proprio nel momento di una struggente rivelazione per Celyn. La donna verrà infatti messa al corrente dell’identità della persona assassinata, ovvero sua sorella Inci. Stando alle anticipazioni, la reazione sarà furiosa; inizialmente crederà si tratti di una bugia, scagliandosi verbalmente contro Ilgaz. Presto però, la rabbia farà posto al dolore e alla rassegnazione.

La situazione diventerà ancora più intricata quando, dal cellulare di Inci, arriverà un messaggio per sua sorella Celyn. Le anticipazioni di Segreti di famiglia ci raccontano come la donna, insieme ad Ilgaz, deciderà dunque di raggiungere il luogo indicato nel testo ovvero l’università. Per la sorpresa di entrambi, sul posto troveranno Merve: l’amica della compianta sorella della protagonista aveva infatti deciso di conservare il cellulare della ragazza. Da qui emergeranno nuovi retroscena e segreti che potrebbero dettare una pista totalmente inedita al fine di scoprire la verità e soprattutto l’identità dell’assassino.

Segreti di famiglia, dove e quando vedere la puntata di questa sera 23 giugno

Cosa troveranno sul cellulare di Inci? Celyn e Ilgaz non potranno credere ai loro occhi e, dopo le anticipazioni di Segreti di famiglia, per scoprire ulteriori dettagli l’appuntamento è questa sera su Canale 5 – 23 giugno 2024 – alle ore 21.20. La puntata di questa sera sarà visibile come di consueto anche in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity con il servizio on demand per seguire anche gli episodi precedenti.











