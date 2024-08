Segreti di famiglia, anticipazioni puntata di oggi 29 agosto 2024: Ilgaz cade nella trappola di Engin

Per questa settimana si è sposata dalla domenica al giovedì la coinvolgente dizi turca che vede protagonisti gli avvocati Ilgaz e Ceylin alla ricerca dell’assassino di Inci: chi l’ha uccisa e perché? Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia i sospetti si sono concentrati prima su Cinar e poi su Engin e proprio quest’ultimo durante l’udienza in Tribunale ha spiazzato tutti rivelando che è stato il padre Yekta ad uccidere la giovane. Nelle puntata di oggi di Segreti di famiglia cosa accadrà? Dalle anticipazioni si scopre che non mancheranno avvincenti intrighi, colpi di scena e risvolti inaspettati.

Andando con ordine dalle anticipazioni su Segreti di famiglia puntata di oggi, 29 agosto 2024, si scopre che Ilgaz cadrà nella trappola di Engin. Ilgaz riceverà un pacco misterioso contenente una pen-drive con una registrazione compromettente. Nella registrazione ci sarà una telefonata tra Ceylin ed Engin, in cui la giovane ammette di aver sottratto gli spazzolini da denti di Ozan e sua moglie, definendo Ilgaz uno sciocco. E non è tutto perché poco dopo Pars irromperà nell’ufficio di Ilgaz, convinto che sia stato lui a denunciarlo al Procuratore Capo. Ilgaz sospetterà che Ceylin sia coinvolta e l’accuserà di essere manipolatrice e di sfruttare le persone per i propri interessi. Ci sarà uno scontro tra Ilgaz e Ceylin.

Anticipazioni Segreti di famiglia del 29 agosto 2024: Eren aggredisce Engin

Le anticipazioni su Segreti di famiglia svelano poi che Metin sarà disperato: il cadavere di Zafer, nascosto nel bagagliaio della sua auto è scomparso e Mert inizia ad avere sospetti. Engin, nel farttempo proseguirà con il suo piano tra inganni e minacce ai danni di Ilgaz e Ceylin. E mentre Cinar cercherà di scoprire in tutti i modi l’identità del proprietario del cellulare che sua zia gli ha regalato. Lacin scoprirà le intenzioni del figlio di vendicarsi di tutti coloro che gli hanno causato sofferenza, inclusa lei stessa. La svolta si avrà quando Ceylin costringe Ilgaz ad accompagnarla a un incontro con Engin, durante il quale quest’ultimo minaccerà di colpire tutti quelli a cui tiene.

E poi ancora dalle anticipazioni sulla puntata di oggi di Segreti di famiglia si apprende che Ceylin scoprirà da Osman che suo padre Zafer è scomparso e, dopo aver parlato con sua madre e sua sorella, deciderà di andare alla stazione di polizia per cercare ulteriori informazioni. Pars minaccerà velatamente Engin ma tali minacce non sembrano scuoterlo: sente di non avere più nulla da perdere. Neva scoprierà della malattia del fratello durante una conversazione con il procuratore capo Melih. Eren, invece, verrà a conoscenza che Tugce è realmente sua figlia e , in un momento di rabbia, aggredirà Engin per il ricatto subito.

Segreti di famiglia quando va in onda e come seguirlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni su Segreti di famiglia della puntata di oggi, 29 agosto 2024, in onda a partire dalle 21.25 circa su Canale5 non resta che sottolineare che la fiction con protagonista gli attori nei panni rispettivamente di Ceylin e Ilgaz va in onda in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.25 circa, le puntate possono essere seguite anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda tutti gli episodi sono disponibili nel catalogo. La prossima puntata andrà in onda mercoledì 4 settembre per lasciare spazio domenica 1 settembre al ritorno con la seconda stagione de La rosa della vendetta con protagonista Murat Unalmis. I palinsesti Mediaset sono molto ballerini e non è chiaro al momento quale sarà il destino della dizi turca in autunno, verrà sospesa, trasmessa nel pomeriggio o trasmessa e disponibile su Mediaset Infinity?