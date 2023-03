Sei donne – Il mistero di Leila/ Anticipazioni ultima puntata 14 marzo: tutta la verità

Sei donne – Il mistero di Leila, anticipazioni ultima puntata 14 marzo: la chiave del mistero è Aysha?

Sei donne – Il mistero di Leila arriva al gran finale. Nell’ultima puntata, in onda su Rai 1 il 14 marzo, la PM Anna (interpretata da Maya Sansa) finalmente scoprirà tutta la verità sulla scomparsa di Leila, ma prima di giungere a questo momento, lei e l’ispettore Emanuele dovranno compiere le ultime indagini. Ci saranno infatti dei personaggi chiave che aiuteranno i due a sciogliere ogni dubbio sul mistero intorno alla giovane ragazza, che nelle puntate precedenti ha tenuto incollati allo schermo gli spettatori della rete ammiraglia. Come sempre, anche l’ultima puntata si compone di due episodi. Andiamo alle anticipazioni.

Anna continua a visionare i video del centro sportivo, sede degli allenamenti di atletica di Leila, perché intuisce che lì potrebbero esserci dei dettagli importanti per capire cosa abbia indotto la ragazza a sparire. E in effetti dalle immagini, la PM si rende conto che la giovane è molto cambiata dopo l’estate appena trascorsa. Forse l’unica che può darle una risposta è Aysha, la migliore amica di Leila, nonché compagna di scuola della ragazza. Anna la interroga ma, dopo i primi interrogatori, dice di non sapere nulla. In realtà, Aysha sta mentendo perché quanto successo al loro primo incontro dopo l’estate emerge nei ricordi della stessa testimone: Leila pare che stesse male. Cosa le era successo?

Sei donne – Il mistero di Leila, trama gran finale: tutta la verità sulla scomparsa di Leila

Nel gran finale di Sei donne – Il mistero di Leila, tutti nodi vengono al pettine. Le anticipazioni sull’ultima puntata ci svelano che Anna ed Emanuele (interpretato da Alessio Vassallo) svolgono un sopralluogo decisivo per catturare gli ultimi indizi che possano aiutarli a mettere fine a questo mistero, una volta per tutte. E lì, nella villa al mare dove Leila era solita passare le vacanze estive con la famiglia, emergono delle verità sconcertanti. Quel luogo sarà determinante perché permetterà ad Anna ed Emanuele di arrivare a scoprire cosa è veramente successo a Leila. Il caso sarà quindi risolto oppure emergeranno nuove verità e quindi colpi di scena che ribalteranno tutte le indagini? In ogni caso, Anna sarà pronta ad andare fino in fondo.

