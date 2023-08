Sei sorelle/ Anticipazioni 10 agosto 2023: Carlitos ha una grave ferita, e Cristobal…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 10 agosto 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 10 agosto svelano che Diana alla fine ha deciso di indossare i pantaloni che le regalato Alonso e non solo, si è messa anche a guidare una motocicletta. Ciò ha generato una scia di chiacchiere in città, che rischiano di logorare la reputazione delle Silva. Adela avverte la sorella che le sue ultime azioni stanno suscitando commenti inaspettati. Diana ne è felicissima, finché non è protagonista di uno spiacevole incontro nell’Ambigú. Altrove, Salvador pensa di sapere già come porre fine ai loschi affari del contrabbando di oppio alla Tessuti Silva. Miguel inizia a sospettare del Montaner e sa che deve prendere provvedimenti. Per questo motivo avverte Don Ricardo di stare attento.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 10 agosto 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che al fronte, nessuno ha notizie di Carlitos e ciò preoccupa tutti, finché non arriva nell’ospedale da campo con una grave ferita al fianco. Lo stato di salute del ragazzo viene subito giudicato è critico. Cristóbal scopre che gli ospedali della zona sono ormai al collasso ed è quindi impossibile trasferire Carlitos. Il giovane rischia davvero grosso se non si trova una sistemazione utile per poterlo operare. Nel frattempo, in Spagna, Germán decide di assumersi le sue responsabilità, quindi annuncia a Carolina la sua intenzione di lasciare Adela per sempre e ricostruire il loro matrimonio. La moglie ne è felice ovviamente.

Dopo aver partecipato a un altro incontro di sole donne, Celia sta diventando sempre più entusiasta del movimento delle suffragette. Aurora la sta coinvolgendo in esperienze nuove che le hanno dato una spinta in più per continuare a vivere. Petra, invece, vorrebbe poter ricostruire la sua amicizia con Celia, quindi si reca a casa delle Silva. La ragazza le parla a cuore aperto e si scusa con lei per il comportamento che ha adottato negli ultimi tempi. E Celia come risponderò? La giovane Silva accetta queste scuse con una certa riluttanza. Infine, Elisa avanza un’altra capricciosa richiesta a suo padre quando pretende di assumere Merceditas come domestica.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Salvador recupera la memoria e può finalmente raccontare a Benjamín della sua scoperta sulla fabbrica, ossia che Don Ricardo sta trafficando dell’oppio illegalmente. Lui però evita di raccontarlo a Diana, che sta vivendo alla luce del sole la sua relazione con Alonso. Blanca alla fine cede alle richieste sessuali di Rodolfo, poi però se ne pente e si confida con Adela. Dopo i recenti sviluppi, Bernando allontana Petra, che non farà più da babysitter alle sue figlie. Celia, coinvolta da Aurora, partecipa a una riunione di suffragette e rischia di provocare un altro scandalo in famiglia.











